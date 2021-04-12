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В Самаре росгвардейцы создали видеоролик ко Дню космонавтики

12 апреля 2021 10:49
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В Самаре росгвардейцы создали видеоролик ко Дню космонавтики

В день 60-летия с момента первого полета человека в космос, военный оркестр и пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации г.о. Самары презентовали видеоролик, приуроченный к этой юбилейной дате.

Самара по праву считается космической столицей Поволжья. Здесь располагается ракетно-космический центр «Прогресс». Именно на этом предприятии были изготовлены первая и вторая ступени легендарной «гагаринской» ракеты, а после полёта Юрий Гагарин несколько дней отдыхал именно в Куйбышеве (такое имя в то время носила Самара).

«Мы не могли остаться в стороне от этой знаменательной даты, – рассказывает руководитель военного оркестра регионального управления Росгвардии майор Олег Чемоданов. – Для исполнения мы выбрали одну из самых космических композиций, которая называется «Зодиак», ее исполняла одноименная советская музыкальная группа».

Росгвардейцам пришлось серьезно переработать композицию – группа «Зодиак» использовала электронные музыкальные инструменты. В исполнении духового оркестра трек зазвучал совсем иначе, но не утратил своего космического духа.

В качестве съемочной площадки для видеоролика выступил музейно-выставочный комплекс «Самара космическая». Фасад здания музея украшает подлинная ракета — это единственная в Европе установленная вертикально ракета-носитель «Союз» в собранном виде, а экспозиция содержит ряд настоящих артефактов, составляющих ракетно-космической техники и модели ракет.

«Идея видеоролика – с одной стороны, показать космос глазами ребенка. С другой – напомнить, что до освоения космоса еще очень и очень далеко, по сути своей, человечество делает только первые детские шаги в этом направлении, и ему есть, куда стремиться», - рассказала начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Самарской области подполковник полиции Ирина Легостаева.

 

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