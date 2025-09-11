Я нашел ошибку
В Самаре росгвардейцы развернули агитационный пункт для студентов

11 сентября 2025 11:13
129
В Самаре росгвардейцы развернули агитационный пункт для студентов

Для более чем 150 студентов Самарского колледжа и университета «МИР», обучающихся на юридических специальностях, сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Самарской области развернули масштабный мобильный агитационный пункт. Знание правовых основ является важной частью службы, поэтому знакомство с деятельностью ведомства было особенно полезно для будущих юристов.

В начале мероприятия стражи правопорядка подробно рассказали молодежи обо всех подразделениях, входящих в структуру Росгвардии, и наглядно продемонстрировали их работу на тематических площадках. Студенты увидели современные беспилотные летательные аппараты, применяемые в служебно-боевой деятельности, а сотрудники вневедомственной охраны объяснили принцип работы кнопки тревожной сигнализации.

Особый ажиотаж вызвали площадки спецподразделений. На стенде ОМОН желающие могли не только ознакомиться с оборудованием групп разминирования для обезвреживания взрывоопасных предметов, но и примерить на себя экипировку бойцов спецназа.

После активного знакомства с техникой и экипировкой начальник отдела кадров полковник полиции Виталий Кочетков провел с молодыми людьми более детальную беседу. Он рассказал о специфике службы в войсках правопорядка, о требованиях, предъявляемых к сотрудникам и военнослужащим, а также об особенностях прохождения юридической службы в ведомстве. Отдельным направлением беседы стало информирование студентов среднего профессионального образования о преимуществах дальнейшего обучения в вузах Росгвардии и карьерных перспективах для выпускников. В ходе диалога офицер ответил на многочисленные вопросы аудитории.

Мероприятие позволило студентам-юристам не только узнать о возможностях службы в Росгвардии, но и напрямую пообщаться с представителями ведомства, чтобы лучше понять практическое применение своих будущих профессиональных знаний.

