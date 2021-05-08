В Самаре росгвардейцы провели персональные парады для ветеранов и участников Великой Отечественной войны

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В Самаре сотрудники и военнослужащие областного управления Росгвардии провели персональные парады для ветеранов Великой Отечественной войны, которые в разные годы проходили службу в подразделениях Росгвардии.

Первый парад состоялся под окнами дома, в котором живет участница войны, фронтовая медсестра, старшина Зинаида Шкуратова. Эта, поистине легендарная женщина вынесла с полев сражений Великой Отечественной свыше 120 раненных бойцов Красной Армии и оказавшая медицинскую помощь более 3 тысячам солдатам и офицерам.

Торжество началось с выступления военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области под управлением майора Олега Чемоданова. Музыканты исполнили всеми любимые композиции той поры. Затем под окнами фронтовички прошли ее коллеги - парадный расчет Управления вневедомственной охраны.

Аналогичные парады были организованы для ветеранов Великой Отечественной войны полковника Михаила Лялина, майора в отставке Андрея Тонковидова и его супруги Зинаиды Федоровны, майора в отставке Дмитрия Федоренко. Каждый парад военный оркестр под управлением майора Олега Чемоданова завершал песней Давида Тухманова «День Победы», которая давно стала настоящим символом данного праздника. Ее исполняли не только участники парада - военнослужащие, сотрудники и военные музыканты, но и соседи, а также жители окрестных домов, активно поддержавшие инициативу росгвардейцев. Всем ветеранам были вручены цветы и подарки.

«То, что сегодня у нас проходит я бы не хотел называть акцией или мероприятием. Скорее всего, это встречи. Встречи с по-настоящему героическими людьми, которые являются гордостью нашего Управления. Мы делаем все, чтобы об этих прославленных людях помнили не только их близкие, но и те, кто живет рядом. Чтобы соседи знали и гордились тем, что в их доме или в их дворе живет тот, кто, не жалея жизни, сражался с врагом за свободу и независимость нашей страны. Мы сердечно поздравляем наших ветеранов с очередным праздником Великой Победы, и от всей души желаем им здоровья, счастья и долгих лет жизни», - сказал, в частности, начальник управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.