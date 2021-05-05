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Росгвардейцы рассказали своим подшефным о Победе

5 мая 2021 11:38
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Росгвардейцы рассказали своим подшефным о Победе

В канун Дня Победы сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области приехали в гости к воспитанникам тольяттинского центра помощи детям «Ласточка», оставшимся без попечения родителей. Офицеры Росгвардии поздравили юных жителей Самарской области с наступающим Днем Победы и раздали детям Георгиевские ленточки.

К встрече с офицерами Росгвардии воспитанники «Ласточка» готовились основательно. Была организована выставка рисунков, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Дети организовали и провели для гостей концерт, на котором прозвучали песни и стихи о войне.

«Для сотрудников Росгвардии - праздник Победы это особая дата. В этот день мы вспоминаем воинов и тружеников тыла, всех тех героических людей, кто ковал Победу в тылу и добывал ее в кровопролитных боях на фронтах Великой Отечественной. И нам очень важно не просто помнить о тех трагических днях самим, но и бережно сохранить память о тех днях и передать ее подрастающему поколению. Одним из символов, связывающих поколения, помнящие о подвиге советского народа, это Георгиевская ленточка. Раздать ее нашим подшефным и напомнить о героях тех дней, вот наша цель», - отметил начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области Евгений Нечаев.

Теги: День Победы Росгвардия

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