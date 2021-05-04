Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году на площадке Самарского ГАУ зарегистрировалось более 18 600 школьников
В этом году на площадке Самарского ГАУ зарегистрировалось более 18 600 школьников
Самарские приставы приостановили деятельность индивидуального предпринимателя
Самарские приставы приостановили деятельность индивидуального предпринимателя
В Тольятти построят новый детский сад и школу
В Тольятти построят новый детский сад и школу
В Самаре росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции Георгиевская ленточка"
В Самаре росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции "Георгиевская ленточка"
Российских дачников предупредили о штрафах за одуванчик и ромашку
Российских дачников предупредили о штрафах за одуванчик и ромашку
Выплаты беременным и кешбэк за детский отдых ждут россиян
Выплаты беременным и кешбэк за детский отдых ждут россиян
Анна Кикина вошла в состав экипажа для полета на МКС
Анна Кикина вошла в состав экипажа для полета на МКС
Продавщица в Тольятти украла 34 наименований косметики
Продавщица в Тольятти украла 34 наименования косметики
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.85
0.47
EUR 90.58
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции "Георгиевская ленточка"

4 мая 2021 11:45
99
В Самаре росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции Георгиевская ленточка"

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области присоединились к Всероссийской акции "Георгиевская ленточка". Напомним, что в этом году она проходит в нашей стране уже в 16 раз. В канун Дня Победы офицеры Центра раздавали памятные символы гражданам, обратившимся за получением государственных услуг.

«Повязывать Георгиевскую ленточку накануне 9 мая - добрая традиция, объединившая миллионы людей не только в России, но и за рубежом. Этот символ — выражение нашего уважения к ветеранам, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Подавляющее большинство граждан, обращающихся к нам за получением государственных услуг являются искренними патриотами России. Для них, как и для нас, Георгиевская ленточка — это не только символ Победы, но и дань памяти павшим на поле боя. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году. И им было очень приятно получить накануне Дня Победы памятный символ от офицеров Росгвардии», - подчеркнул начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области Евгений Нечаев.

Руководитель Центра также напомнил, что 4-го и 7-го мая подразделения лицензионно-разрешительной работы принимают граждан по обычному графику с 9.30 до 17.00.

Теги: Георгиевская ленточка День Победы Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сотрудники Росгвардии разыскали пропавшего без вести жителя Самары
03 мая 2021, 10:11
Сотрудники Росгвардии разыскали пропавшего без вести жителя Самары
Он находился в федеральном розыске. Криминал
510
Жителям Самарской области предложили поздравить друг друга с Днем Победы необычными онлайн-открытками
02 мая 2021, 13:11
Жителям Самарской области предложили поздравить друг друга с Днем Победы необычными онлайн-открытками
Конкурс открыток, посвященных 9 мая, проводят Музей Победы и Почта России. Общество
815
На репетиции Парада Победы в Самаре зрителей не пустят
02 мая 2021, 11:02
На репетиции Парада Победы в Самаре зрителей не пустят
Первыми репетиции парада состоятся 3 и 5 мая на площади Куйбышева. Общество
624
В центре внимания
Футболисты Крыльев Советов завоевали право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-лиге
3 мая 2021  10:27
Футболисты «Крыльев Советов» завоевали право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-лиге
Футбол в Самаре
604
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
2 мая 2021  13:30
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
836
В Самарском регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции
2 мая 2021  13:25
В Самарском регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
676
На майские праздники трамваи в Самаре будут ходить по-другому
2 мая 2021  12:44
На майские праздники трамваи в Самаре будут ходить по-другому
Транспорт
716
Митрополит Самарский и Новокуйбышевский провёл праздничную службу в Софийском соборе Самары
2 мая 2021  10:12
Митрополит Самарский и Новокуйбышевский провёл праздничную службу в Софийском соборе Самары
Общество
725
Весь список