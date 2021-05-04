В Самаре росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции "Георгиевская ленточка"

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Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области присоединились к Всероссийской акции "Георгиевская ленточка". Напомним, что в этом году она проходит в нашей стране уже в 16 раз. В канун Дня Победы офицеры Центра раздавали памятные символы гражданам, обратившимся за получением государственных услуг.

«Повязывать Георгиевскую ленточку накануне 9 мая - добрая традиция, объединившая миллионы людей не только в России, но и за рубежом. Этот символ — выражение нашего уважения к ветеранам, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Подавляющее большинство граждан, обращающихся к нам за получением государственных услуг являются искренними патриотами России. Для них, как и для нас, Георгиевская ленточка — это не только символ Победы, но и дань памяти павшим на поле боя. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году. И им было очень приятно получить накануне Дня Победы памятный символ от офицеров Росгвардии», - подчеркнул начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области Евгений Нечаев.

Руководитель Центра также напомнил, что 4-го и 7-го мая подразделения лицензионно-разрешительной работы принимают граждан по обычному графику с 9.30 до 17.00.