В Самаре росгвардейцы предложили способ повысить качество охранных услуг

Я нашел ошибку
Главные новости:
На счету спортсменов Самарской области золотые и серебряные награды.
В Москве состоялся первый этап Кубка России по пляжному теннису
На бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье начнут выпускать авто премиального бренда из КНР
Делегация Самарской области приняла участие в 7-ом Международном форуме труда, который прошел в Санкт-Петербурге.
Проект модернизации центров занятости населения Самарской области высоко оценен на Международном форуме труда
Посещать баню противопоказано, в частности, беременным женщинам, людям с острыми инфекционными заболеваниями, а также тем, у кого опухают суставы.
Врач предупредил россиян о рисках посещения бани
"Очень важно, что на выставке мы познакомимся с реальными героями сегодняшнего времени."
В Историческом парке Самары открылась новая мультимедийная выставка графических новелл «Герои спецоперации»
В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся отдельных направлений развития региона.
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым
Одним из важных профилактических обследований является флюорография. Подростки с 15 лет и взрослые жители должны проходить ее ежегодно.
Жителям региона медработники настоятельно рекомендую регулярно посещать поликлиники с профилактической целью
В Самарской области завершилось первенство России по русским шашкам
В Самарской области завершилось первенство России по русским шашкам
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.24
0.64
EUR 82.37
0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится встреча с киноведом и историком кино Валерием Ивановичем Фоминым
Команда Школы креативных индустрий Кинеля пригласила в гости семьи мобилизованных и военнослужащих
Тольяттинские школьники стали очевидцами соревнований пожарно-спасательных частей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре росгвардейцы предложили способ повысить качество охранных услуг

21 марта 2023 12:46
135
В Самаре росгвардейцы предложили способ повысить качество охранных услуг

В Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области состоялась рабочая встреча, посвященная вопросам частной охранной деятельности. В ее работе приняли участие начальник ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Нечаев, начальник УМВД России по г. Самаре Дмитрий Урюпин, представители частных охранных организаций.

Участники встречи обсудили вопросы повышения качества охранных услуг, оказываемых частными организациями, и увеличения эффективности их работы. В своем выступлении полковник полиции Нечаев отметил, что сотрудники ЦЛРР внимательно следят за ситуацией на рынке.

- Снижения качества оказываемых услуг допускать нельзя. Особенно это касается частных охранных организаций, занимающихся пультовой охраной, в штате которых небольшое количество групп быстрого реагирования, а охраняемые объекты находятся на большом расстоянии, - подчеркнул полковник полиции Нечаев.

Участникам рабочего совещания предложили выход из сложившейся ситуации: в случае отсутствия возможности оказывать качественные услуги самостоятельно, частные организации, занимающиеся пультовой охраной, могут наладить комплексное взаимодействие с Управлением вневедомственной охраны. Это поможет повысить эффективность использования технических средств защиты.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Росгвардейцы задержали подозреваемых в грабеже на пороге их дома в Самаре
20 марта 2023, 10:45
Росгвардейцы задержали подозреваемых в грабеже на пороге их дома в Самаре
Двое злоумышленников открыто похитили у жителя Краснодарского края 1969 года рождения сумку, в которой находились вещи и деньги. Криминал
308
Задержанный росгвардейцами из-за бытового конфликта тольяттинец числился в федеральном розыске
14 марта 2023, 10:06
Задержанный росгвардейцами из-за бытового конфликта тольяттинец числился в федеральном розыске
На месте происшествия к патрульным за помощью обратилась женщина рождения в окровавленной одежде. Происшествия
654
Сильнейшие дзюдоисты Приволжского округа Росгвардии встретятся в Тольятти
13 марта 2023, 14:01
Сильнейшие дзюдоисты Приволжского округа Росгвардии встретятся в Тольятти
Поединки будут проводиться в 7 весовых категориях. Спорт
753
В центре внимания
В Самаре добавили рейсы на маршруты №№ 51 и 78
21 марта 2023  13:15
В Самаре добавили рейсы на маршруты №№ 51 и 78
186
Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум
20 марта 2023  13:53
Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум
482
По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в Самарской области достигли 446,7 млрд рублей
20 марта 2023  10:36
По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в Самарской области достигли 446,7 млрд рублей
400
Дмитрий Азаров обратился к работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ Самарской области
19 марта 2023  09:48
Дмитрий Азаров обратился к работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ Самарской области
723
Глава региона отметил, что Крымская весна вновь объединила весь российский народ, чтобы противостоять нацизму, который поднял голову у границ нашей Родины. 
18 марта 2023  15:57
«Вместе с Россией – к Победе»: Дмитрий Азаров поздравил земляков с годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя
1372
Весь список