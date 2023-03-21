В Самаре росгвардейцы предложили способ повысить качество охранных услуг

135

В Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области состоялась рабочая встреча, посвященная вопросам частной охранной деятельности. В ее работе приняли участие начальник ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Нечаев, начальник УМВД России по г. Самаре Дмитрий Урюпин, представители частных охранных организаций.

Участники встречи обсудили вопросы повышения качества охранных услуг, оказываемых частными организациями, и увеличения эффективности их работы. В своем выступлении полковник полиции Нечаев отметил, что сотрудники ЦЛРР внимательно следят за ситуацией на рынке.

- Снижения качества оказываемых услуг допускать нельзя. Особенно это касается частных охранных организаций, занимающихся пультовой охраной, в штате которых небольшое количество групп быстрого реагирования, а охраняемые объекты находятся на большом расстоянии, - подчеркнул полковник полиции Нечаев.

Участникам рабочего совещания предложили выход из сложившейся ситуации: в случае отсутствия возможности оказывать качественные услуги самостоятельно, частные организации, занимающиеся пультовой охраной, могут наладить комплексное взаимодействие с Управлением вневедомственной охраны. Это поможет повысить эффективность использования технических средств защиты.