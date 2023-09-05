В Самаре росгвардейцы помогли ветерану Великой Отечественной войны издать книгу воспоминаний

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Накануне Дня воинской славы России - Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Самарской области навестили ветерана Великой Отечественной войны Андрея Петровича Тонковидова и исполнили его мечту.

В горячем июне 41-го года старшие братья Андрея Петровича лицом к лицу встретили первый удар фашистских войск, напавших на нашу страну. Сам юноша сначала трудился в тылу, затем был призван в ряды Красной Армии. После окончания Великой Отечественной войны Андрей Петрович долгое время служил во внутренних войсках МВД СССР. Затем, после выхода на пенсию, был преподавателем по начальной военной подготовке в одном из учебных заведений Куйбышева.

Сбылась давняя мечта Андрея Петровича – вышла в свет его книга «О себе, о семье, о Родине» - мемуары ветерана войск правопорядка. В нее вошли воспоминания из военного детства, юности, рассказы о великой Победе и службе во внутренних войсках. Работу по изданию книги взяло на себя Управление Росгвардии по Самарской области и Региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Самарской области. Ветеран был очень взволнован и не сдерживал эмоций:

- Сегодня очень важный день, благодаря представителям Росгвардии и ветеранам войск правопорядка напечатаны мои мемуары. Главная цель издания книги – это сохранение памяти, чтобы подрастающее поколение помнило историю Отечества, дорожило военными и трудовыми подвигами предков, ценило свободную и мирную жизнь.

Авторская книга ветерана пополнит библиотеку Управления Росгвардии по Самарской области, а так же уникальный фонд библиотеки Самарского Дворца ветеранов.

- Андрей Петрович является настоящим примером русского офицера. Невозможно переоценить вклад его и других ветеранов в победу во Второй мировой войне. Мы давно знали о том, что написать книгу – это сокровенная мечта Андрея Петровича, и приложили все свои усилия, чтобы помочь ее осуществить, - подчеркнул заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник Василий Суржок.