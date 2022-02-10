В Самаре росгвардейцы отдали дань память погибшим коллегам

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Представители Росгвардии приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей.

10 февраля – скорбный день, в регионе вспоминают 57 стражей порядка, погибших 23 года назад в страшном пожаре в здании областного УВД, а также всех тех, кто пожертвовал своей жизнью, выполняя служебный долг. Имена погибших выбиты в граните Мемориального комплекса, возведенного на месте трагедии, из которых двадцать семь сотрудников из числа подразделений, которые в настоящее время входят в состав Росгвардии.

Память погибших товарищей почтил начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко. Вместе с первыми лицами региона, руководителями правоохранительных органов и силовых структур, он возложил цветы к Вечному огню.

«Во все времена профессия сотрудников силовых структур сопряжена с риском, и все ради спокойствия и безопасности граждан. Сегодня печальная дата. Посмотрите на погоду - вместе с нами скорбит сама природа, скорбит о тех, кто являл собой образец беспримерного мужества и героизма. Вместе с нами она скорбит о тех, кто погиб в этой страшной трагедии, и обо всех сотрудниках, погибших на своем боевом посту. Мы будем делать все, чтобы память о погибших героях была жива не только в сердцах сослуживцев и родственников, но и будущего поколения сотрудников Росгвардии», - подчеркнул генерал-майор полиции Александр Эсауленко.