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В Самаре росгвардейцы организовали совещание с руководителями охранных структур

24 ноября 2022 10:15
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В Самаре росгвардейцы организовали совещание с руководителями охранных структур

В Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области состоялось совещание с представителями подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, которые осуществляют деятельность на территории региона.

В мероприятии приняли участие должностные лица отдела государственного контроля и центра лицензионно-разрешительной работы. Они разъяснили участникам совещания порядок проведения контрольных мероприятий, права и обязанности подконтрольных субъектов, а также должностных лиц Росгвардии, уполномоченных на проведение проверок, и порядок обжалования их действий. Отдельной темой совещания стали особенности применения законодательства Российской Федерации в области охранной деятельности и оборота оружия – росгвардейцы подробно остановились на внесенных и вступивших в законную силу изменениях нормативных правовых актов.

В ходе встречи обсуждались и иные вопросы. Кроме того, сотрудники Росгвардии дали участникам совещания рекомендации о проведении дополнительных мероприятий по защите охраняемых объектов от противоправных посягательств.

- Надеюсь, что полученные сегодня знания помогут существенно повысить уровень защищенности объектов, безопасность которых обеспечивают подразделения охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, - резюмировал врио начальника отдела государственного контроля Управления Росгвардии по Самарской области Павел Барабанов. Завершая мероприятие, подполковник полиции поблагодарил участников за активную работу.

Теги: Росгвардия

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