В Самаре прошел карьерный форум студенческих отрядов региона «Труд крут»

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В четверг, 22 февраля, в Самаре прошел карьерный форум «Труд крут», который объединил более 3,5 тысяч участников движения Российских студенческих отрядов, почетных гостей, работодателей и студентов. Основная площадка мероприятия была организована во Дворце спорта им. В. Высоцкого.

В рамках форума губернатор Дмитрий Азаров провел заседание Координационного совета по вопросам развития деятельности студенческих отрядов Самарской области с участием региональных руководителей движения РСО, ректоров ведущих вузов, руководителей учреждений среднего профессионального образования региона и крупных компаний-работодателей.

Дмитрий Азаров отметил, что День российских студенческих отрядов, отмечаемый 17 февраля, является государственным праздником, который установлен Указом Президента РФ Владимира Путина. Глава региона поздравил всех присутствующих со знаменательной датой — в 2024 году отмечается 65-летие движения Российских студенческих отрядов. «Самарская область – один из признанных стройотрядовских центров России. Движение насчитывает около 4 тысяч человек. Движение студенческих отрядов объединяет людей особого склада: в каждом кипит неукротимая молодая энергия, желание самореализоваться, стремление помогать и делать мир лучше. А на государственном уровне создаются условия и возможности для самореализации, неслучайно Россия — страна возможностей», — сказал он.

«Неслучайно участников движения называют бойцами. Эти сила, которая на многое способна. А вот как плечо подставить, для того, чтобы деятельность студотрядов была наиболее эффективна, мы сегодня обсудим, — отметил глава региона. — В регионе действует закон «О государственной поддержке студенческих отрядов в Самарской области». Правительство Самарской области и впредь, вне всякого сомнения, будет поддерживать вашу деятельность и вашу активность».

Губернатор поблагодарил бойцов студотрядов из Самарской области, которые также вносят свой вклад в приближение победы: помогают военнослужащим на передовой СВО, в восстановлении мирной жизни на Донбассе, проявляя мужество и отвагу.

Российские студенческие отряды – крупнейшая молодежная организация страны, которая ежегодно обеспечивает временной трудовой занятостью более 200 тысяч молодых людей, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.

Участники студенческих отрядов Самарской области принимают участие в крупных молодежных мероприятиях регионального, окружного и всероссийского уровня.

Руководитель Самарского регионального отделения РСО Анна Труханова отметила, что отличительной чертой РСО является трудоустройство студентов в свободное от учебы время. Она выразила благодарность губернатору за поддержку и развитие движения РСО в регионе и отметила, что по сравнению с 2022 годом число участников движения в области выросло на 21%. Студенческие отряды Самарской области работают по 7 основным направлениям деятельности: строительные, педагогические, производственные, сельскохозяйственные и путинные, сервисные, медицинские, отряды проводников. В планах на 2024 год — открытие нового направления, это сводный трудовой отряд подростков. Уже в рамках этого карьерного форума ребята проходят свою программу.

По словам Анны Трухановой, с 2022 года реготделение является оператором предоставления федерального гранта на обучение бойцов студотрядов по рабочим профессиям. В 2023 году обучение на бесплатной основе прошли более 1400 студентов, сейчас ведется набор на новое обучение. Трудоустроены почти 2600 студентов, в планах на этот год — увеличить это количество. Особый акцент делается на строительное направление — в связи с 50-летием со дня начала строительства Байкало-Амурской магистрали и продолжением проекта «БАМ 2.0».

Участники Коорсовета обсудили опыт взаимодействия вузов со штабом студенческих отрядов, организацию бесплатного обучения по основным программам профессионального обучения участников студенческих отрядов в рамках федерального гранта в 2023 году, итоги работы бойцов студотрядов на предприятиях работодателей на территории Самарской области и планы на 2024 год.

Как рассказал ректор Самарского национального исследовательского университета им. Академика С.П. Королева Владимир Богатырев, объединяет участников движения сводный студотряд «Крылья». Самые крупные направления студотрядов вуза — строительное и вожатско-педагогическое. Например, студенты трудились на строительстве стадиона «Самара-Арена», в Благовещенске на строительстве космодрома «Восточный», а также других объектах за пределами региона — в Челябинске, Мурманске, Крыму. Студотряды привлекают и для ремонта общежитий, ребята принимают активное участие в университетских мероприятиях. Для новых участников организуются «школа молодого бойца», «школа вожатского мастерства», вуз оказывает финансовую и организационную поддержку студотрядам.

В связи с реализацией в регионе крупного проекта по строительству международного межвузовского студенческого кампуса Владимир Богатырев высказал предложение задействовать студотряды на строительстве этого объекта.

Губернатор поддержал идею, отметив важность для ребят чувства сопричастности к знаковому объекту, к развитию региона и страны. Дмитрий Азаров поручил отработать это предложение с партнерами проекта.

Также опытом развития деятельности студотрядов поделился ректор Самарского государственного университета путей сообщения Максим Гаранин. По его словам, в вузе ни на один год не прекращал свою работу отряд проводников. Несмотря на то, что вуз имеет отраслевую привязку, есть и медицинские студотряды, основанные на базе медицинского колледжа в Оренбурге — структурного подразделения университета. В вузе также действуют материальные и нематериальные формы поддержки студотрядов. По словам Максима Гаранина, вуз готов участвовать в подготовке монтеров путей для работы на восточном полигоне и стройке «БАМ 2.0». Ректор предложил создать сводный студенческий отряд среди организаций СПО региона и подготовить 1000 монтеров путей. Губернатор поручил министру молодежной политики Самарской области Сергею Бурцеву в течение 10 дней подготовить дорожную карту этого направления работы.

Ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина рассказала о работе, которую ведет вуз в части бесплатного обучения вожатых по программе профессионального образования. Грант, выигранный университетом в прошлом году, позволил организовать такое обучение для 670 студентов, причем не только социально-педагогического университета, но и других вузов. Помощь в этом также оказывало Российское движение детей и молодежи. По словам Светланы Бакулиной, все студенты, прошедшие обучение, работали в детских лагерях на территории Самарской области и в трех университетских сменах. В планах вуза в этом году также выиграть конкурс и продолжить эту работу. Ректор подчеркнула, что благодаря этому гранту обучение могут пройти и первокурсники, что важно для их дальнейшей профессиональной деятельности.

«Мы большое внимание уделяем детскому оздоровительному отдыху. Вы знаете, что принято решение Президента, которое запрещает, например, детские оздоровительные лагеря перепрофилировать. И сейчас есть целая федеральная программа по модернизации детских оздоровительных лагерей. Мы попали в пилотный проект, в «Аваргарде» построили один корпус новый, три корпуса — в лагере «Солнечный берег» в Безенчукском районе, — сказал губернатор. — Конечно, огромное спасибо хочу сказать Председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко, которая активно этой темой занималась давно и вот теперь есть целая федеральная программа».

Как подчеркнул Дмитрий Азаров, всего два региона получали федеральные средства по этой программе два года подряд — Ставропольский край и Самарская область. «Но давайте будем настойчиво добиваться, чтобы и третий год стать участниками этой программы», — обратился глава региона.

С ростом числа объектов детского отдыха и увеличением их вместимости, ростом числа отдыхающих детей растет и потребность в вожатых.

В Самарской области каждый год увеличивается число детей, летний отдых которых организуется за счет средств государственного контракта. По словам министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регины Воробьевой, расширяются и категории детей, среди которых дети с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, дети из города-побратима Снежное ДНР, дети участников СВО. «У каждой категории есть свои аспекты, которые нужно учитывать, когда готовим программы школы вожатых», — отметила Регина Воробьева.

Потребность в вожатых на предстоящий летний сезон уже известна и совместно с профильными вузами подготовлены спецкурсы для них.

Участники совета обсудили предложение ректора Самарского государственного технического университета Дмитрия Быкова в части расширения перечня профессий для подготовки бойцов студотрядов в рамках федерального гранта, а также привлечения работодателей к обучению нужным специальностям.

О том, как организовано сотрудничество со студотрядами, рассказали представители ООО «НОВА», Куйбышевского филиала Федеральной пассажирской компании и Куйбышевской железной дороги.

Так, по словам заместителя генерального директора по правовым и кадровым вопросам ООО «НОВА» Дмитрия Журавлева, компания сотрудничает с РСО с 2021 года. В прошлом году более 100 студентов из Самарской области были задействованы на строительстве Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке Мурманской области, также в 2023 году впервые трудоустроили студентов зимой и 300 студотрядовцев трудились на объектах компании «НОВАТЭК». В 2024 году компания планирует привлечь порядка 500 бойцов студотрядов. «Одна из важных миссий РСО — профориентация. Достаточно много студентов, которые остаются у нас работать. Хотелось бы отметить высокую степень организации бойцов РСО. Это дисциплинированные, ответственные работники», — подчеркнул представитель компании.

Александр Заикин, заместитель начальника Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» по кадрам и социальным вопросам, рассказал, что компания активно поддерживает РСО, более 1000 бойцов студотрядов работают на объектах ежегодно. Сегодня ведется набор студотрядовцев на проект «БАМ 2.0», в 2023 году участниками стройки «БАМ 2.0» стали 362 человека. «По итогам прошлого года студотряд «Волжане» стал лучшим студенческим строительным отрядом Центральной дирекции по ремонту пути», — отметил Александр Заикин. По его словам, в 2024 году компания планирует, что на каждом крупном железнодорожном узле Куйбышевской железной дороги будут трудиться бойцы РСО, ребята могут получить разные профессии.

Губернатор поблагодарил компании за готовность содействовать в развитии движения РСО, в подготовке молодых специалистов.

Также в рамках Коорсовета обсудили опыт взаимодействия регионального отделения РДДМ «Движение первых» со студенческими отрядами Самарской области. Воспитанники РСО принимают участие в организации и проведении региональных мероприятиях «Движения первых». Как сообщила Кристина Гнатюк, председатель Совета реготделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Самарской области, сейчас совместно создаются трудотряды подростков, пилотной территорией стала Самара. Желание участвовать в них уже выразили 200 человек. Дмитрий Азаров подчеркнул, что это направление нужно развивать и в муниципалитетах. Трудоустройство школьников в период летних каникул — важная задача, и совместная работа РСО и «Движения первых» будет способствовать ее решению.

Губернатор также отметил важность воспитательной составляющей этой работы и поблагодарил ректоров, директоров учреждений СПО и работодателей, которые уделяют этому внимание. «Когда человек сам прикасается к масштабным проектам, которые реализуются в нашей стране и в нашем регионе, конечно, у него формируется и гордость за страну, и уверенность в завтрашнем дне. И он чувствует сопричастность к важнейшим проектам развития региона и России. В таком возрасте это тем более важно», — сказал Дмитрий Азаров.

На форуме каждый участник мог посетить площадки работодателей: ОАО «РЖД», АО «ФПК», ООО «НОВА», ПАО «СБЕРБАНК», ПАО «ГАЗПРОМ» и партнеров — РСО «Инжиниринг», Движения Первых. Студенты смогли пройти нестандартные собеседования, узнать, как правильно создать резюме, сопроводительное письмо. Для учащихся школ и первых курсов профессиональных образовательных учреждений были подготовлены лекции о трендах в профессиях и IT, алгоритмах трудоустройства в IT. Завершился карьерный форум на сцене Ледового дворца спорта праздничным концертом к 20-летию РСО с участием артистов и участников студенческих отрядов.