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В Самаре проконтролировали перерасчет платы за содержание имущества в многоквартирном доме

10 апреля 2025 12:12
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В Самаре проконтролировали перерасчет платы за содержание имущества в многоквартирном доме

Управляющая компания, выставляющая жителям квитанции за содержание и ремонт дома, не занималась уборкой придомовой территории и подъездов. Судебные приставы помогли одному из жильцов вернуть деньги, обязав управляющую компанию сделать перерасчет стоимости услуг.

Управляющая компания каждый месяц направляла собственникам квартир счета за содержание и ремонт дома. Его жильцы исправно платили за услуги ЖКХ, только вот управляющая компания заявленные услуги так и не выполнила. Недовольный работой управляющей компанией житель обратился в суд, который поддержал истца и обязал руководство организации произвести перерасчет стоимости услуг.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Красноглинского района г. Самары. Некоторое время управляющая компания игнорировала необходимость исполнения судебного решения, в связи с чем судебный пристав применил в отношении должника комплекс мер принудительного исполнения, в том числе вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Также руководство организации было предупреждено о возможности привлечения к уголовной ответственности.

Данные меры поспособствовали скорейшему исполнению решения суда – мужчине сделали перерасчет услуг. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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