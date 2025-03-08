В Самаре пройдет тематическое консультирование в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей

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Специалистами отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалистами Консультационного центра и пунктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» проводится тематическое консультирование в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей.

Консультирование будет проходить с 10 марта по 21 марта (кроме выходных дней) с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 13:45.

Интересующие Вас вопросы специалистам Управления Роспотребнадзора можно задать по телефонам: 8 (846) 260-69-56;

Специалистам Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по телефону: 8 (800) 555-49-43;

Специалистам Консультационного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г .Тольятти » по телефону : 8 (848)-2-37-21-71;

Специалистам Консультационного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г .Сызрани» по телефону : 8 (846)-4-98-61-21;

Специалистам Консультационного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» по телефону :8(846)-55-2-44-82;

Специалистам Консультационного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе » по телефону : 8 (927)-707-13-11.