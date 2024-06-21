В Самаре пройдет детский семейный праздник «Курбан-байрам»

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22 июня 2024 года в честь Ид-аль-адха на территории лыжной базы «Динамо» состоится детский семейный праздник «Курбан-байрам». Начало в 10.00. 0+

Мероприятие организовано Региональным духовным управлением мусульман Самарской области при поддержке Администрации городского округа Самара.

Курбан-байрам – одни из важнейших праздников в мусульманской культуре, который олицетворяет истинные общечеловеческие ценности – добро, любовь, милосердие, сострадание, заботу о ближних. Из года в год он объединяет все большее количество верующих. В Самаре становится уже доброй ежегодной традицией проведение праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам и для детей.

Мероприятие проводится с целью познакомить ребят с религиозными традициями Ислама, с историей праздника, воспитать нравственные качества у подрастающего поколения. Помимо просветительской части ребят ждут подвижные спортивные состязания, эстафеты, батуты, конкурсы. Взамен от организаторов они получат «баракатики», которые смогут обменять на сладкую вату, попкорн, мороженное или развлечения на аттракционах.

Фото: администрация Самары