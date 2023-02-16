В Самаре продолжается всероссийская акция Росгвардии «Неделя мужества»

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Очередное мероприятие в рамках «Недели мужества» состоялась в самарской школе №162, которая носит имя Юрия Гагарина. Здесь, для воспитанников младших классов урок мужества провел инспектор отделения организационно-методического обеспечения ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области, капитан полиции Антон Ивойлов.

Сотрудник Росгвардии поведал юным жителям Самары о той непростой эпохе, на которую пришлось рождение Красной Армии, о первых победах красноармейцев над войсками кайзера под Псковом и Нарвой. В ходе урока капитан Ивойлов рассказал школьникам и о битве под Сталинградом, 80-летие со дня победы в которой, вся страна отметила в начале февраля. Росгвардеец подробно остановился на той героической роли, которую в этом масштабном сражении сыграли войска НКВД, благодаря мужеству и несгибаемой воле которых город на Волге удалось удержать.

Рассказ сопровождался показом макетов образцов вооружения. Встреча с росгвардейцев произвела на воспитанников школы серьезное впечатление.

- Очень важно как можно раньше начинать воспитывать у детей чувство патриотизма, и первый класс как нельзя лучше для этого подходит. Огромное спасибо представителям Росгвардии за то, что помогают нам прививать школьникам любовь к Родине, воспитывать из них будущих защитников нашего Отечества. Хотелось бы, чтобы подобные встречи проводились как можно чаще, - отметила классный руководитель Елена Булавинцева.