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В Самаре продолжает действовать особый противопожарный режим

2 июля 2021 13:04
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В Самаре продолжает действовать особый противопожарный режим

Администрация городского округа Самара напоминает, что на территории города до 15 октября 2020 года действует особый противопожарный режим.

В связи с этим при наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности введены ограничения на въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, граничащих с районами города. Кроме того, запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов, применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях.

Администрация городского округа Самара настоятельно рекомендует всем гражданам быть в этот период особенно внимательными и бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности.

За нарушение правил пожарной безопасности Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрено наложение штрафа.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону «01» или «101» (с мобильного телефона).

 

 

Теги: противопожарный режим

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