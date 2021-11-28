В Самаре предложили ввести льготный проезд для учителей

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В Самаре решили облегчить финансовое положение учителей. Эту тему обсуждали во время круглого стола на тему кадрового кризиса в образовательных учреждениях.

— На ситуацию можно повлиять через льготный проезд на общественном транспорте. Из 19 тысяч учителей, работающих в Самарской области, более 6 тысяч работают в областной столице. Большинство из них пользуются услугами муниципального транспорта, зачастую с пересадками. Суммы за проезд в месяц у них набегают существенные, — рассказал председатель гордумы Алексей Дегтев.

Для педагогов предложили ввести аналог социальной транспортной карты.

Про то, чтобы обеспечить учителям льготный проезд, говорили и прежде. В перечень граждан, которым положены послабления, предложили включить школьных работников, медиков и работников социальных служб. Это было связано с подорожанием проезда в общественном транспорте, пишет 63.ру.

О повышении цен на проезд в Самаре стало известно в начале октября 2021 года. По словам чиновников дептранса, тарифы не корректировали 2 года. Представители ведомства объяснили, что в работе перевозчиков за это время произошли изменения.