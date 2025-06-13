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В Самаре поздравили «золотых», «изумрудных» и «бриллиантовых» юбиляров семейной жизни. Это 7 семейных пар, которые прожили вместе 50, 55 и 60 лет. Торжественная церемония прошла во Дворце бракосочетаний отдела ЗАГС Красноглинского района.



«Для каждой из семей это праздник любви, верности, взаимопонимания, уважения и добра – всех тех человеческих качеств, благодаря которым вы вместе, рука об руку идете по жизни. Вы достойно прожили свою жизнь и сейчас передаете семейные традиции своим детям, внукам и правнукам. Желаю сохранять трепетные чувства по отношению друг к другу на протяжении всей своей жизни, заботы и внимания близких вам людей и пусть ваши дома будут наполнены теплом и радостью!» - сказала начальник Отдела ЗАГС Красноглинского района городского округа Самара комитета ЗАГС Самарской области Светлана Демина.



В рамках церемонии поздравления приняли четыре «золотые» пары - Бирдины Александр Абузарович и Галина Федоровна, Лукиных Валентин Викторович и Светлана Петровна, Сафроновы Александр Николаевич и Надежда Петровна, Мочаловы Николай Николаевич и Раиса Григорьевна. Супружеская пара Владимира Николаевича и Валентины Ивановны Полубабкиных в этом году отмечает изумрудную свадьбу, а пары Уцеровых Михаила Петровича и Зинаиды Михайловны и Моисеевых Александра Дмитриевича и Надежды Евграфовны - бриллиантовую.



«В нашем районе такие мероприятия проводятся каждый год и давно стали доброй традиций. Хочется, чтобы праздники в часть супружеских пар, которые вместе прошли долгий путь, проводились по всей России, эти люди заслужили самые теплые слова и пожелания, ведь они идут вместе по жизни и воспитывают своих детей в любви и уважении», – отметил депутат Совета депутатов Красноглинского внутригородского района областной столицы, участник комитета «Самара 450» Эдуард Галстян.

Церемонии чествования юбиляров супружеской жизни в Красноглинском районе проводятся в рамках программы комитета ЗАГС Самарской области «Семейное долголетие» в соответствии с национальным проектом «Семья» и носят заявительный характер. Оставить заявки на участие в них своих родных и близких можно в районных отделах ЗАГС по месту жительства.



Фото: администрация Самары