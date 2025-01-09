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В Самаре показали новогодний спектакль детям с ограниченными возможностями здоровья. Постановку по мотивам сказки Бориса Шергина «Волшебное кольцо» в Театре кукол увидели 240 ребят. Перед стартом волшебного действа маленьких самарцев ждали Дед Мороз, Снегурочка и Кот ученый, вместе с детьми они победили злую Снежную королеву и проводили их на спектакль.

Посещение разноплановых мероприятий, развитие социальных связей особенно важны детям с особенностями здоровья, это помогает им чувствовать себя активными, самостоятельными, расширяет их кругозор.

«Мы всегда стараемся создать для ребят комфортную и радостную атмосферу, разнообразить их повседневную жизнь и привнести в нее больше радости», – отметила заместитель главы Самары - руководитель городского Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева.

Екатерина Кистанова и ее шестилетняя дочь на спектакль «Волшебное кольцо» пошли, не раздумывая. «Представления всегда яркие, поучительные. Очень интересные постановки. Ребенок всегда в восторге. Дочка делает очень интересные выводы из спектакля, интересно узнать ее мнение обо всем, ведь дети воспринимают все постановки немного не так, как взрослые», – отметила жительница Самары Екатерина Кистанова.

«Волшебное кольцо» - это смешной и поучительной спектакль по сказке Бориса Шергина. В постановке соединились тонкий юмор и простота русского народа. На спектакль пригласили около 240 детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Это очень хорошая сказка. Я думаю, она будет интересна и для взрослых, и для детей. Я сама с удовольствием смотрю сказки», – сказала руководитель самарской городской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Инна Бариль.

Этот спектакль стал завершающим в череде новогодних мероприятий, запланированных самарской городской общественной организацией инвалидов. Ранее ребята с ограниченными возможностями здоровья посетили спектакли в муниципальном театре драмы «Камерная сцена» и Самарском Дворце ветеранов, во Дворце культуры железнодорожников, Самарском художественном театре «Витражи», новогодние елки, побывали в контактном зоопарке и смогли прокатиться на оленьих упряжках.

Фото: Администрация Самары