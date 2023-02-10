В Самаре почтили память сотрудников ГУ МВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей

128

В пятницу, 10 февраля, исполнилось 24 года со дня трагического пожара в ГУ МВД России по Самарской области. В результате трагедии погибло 57 сотрудников милиции, а 336 сотрудников получили ранения различной тяжести.

Почтить память и возложить цветы к вечному огню и мемориальному комплексу пришли Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Глава Самары Елена Лапушкина, представители правоохранительных органов и силовых структур губернии, Общественного совета при региональном МВД, ветераны, родные и близкие погибших.

Память сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, почтили минутой молчания.