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В Самаре почтили память сотрудников ГУ МВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей

10 февраля 2023 13:27
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В Самаре почтили память сотрудников Главного Управления Министерства внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей

 

В пятницу, 10 февраля, исполнилось 24 года со дня трагического пожара в ГУ МВД России по Самарской области. В результате трагедии погибло 57 сотрудников милиции, а 336 сотрудников получили ранения различной тяжести.

Почтить память и возложить цветы к вечному огню и мемориальному комплексу пришли Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Глава Самары Елена Лапушкина, представители правоохранительных органов и силовых структур губернии, Общественного совета при региональном МВД, ветераны, родные и близкие погибших.

Память сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, почтили минутой молчания.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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