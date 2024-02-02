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В Самаре почтили память героев Сталинградской битвы

2 февраля 2024 14:14
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В Самарской области состоялись мероприятия, посвященные памяти этого подвига советских войск, защитников Отечества.

В пятницу, 2 февраля, в России отмечается День воинской славы - 81-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В Самарской области состоялись мероприятия, посвященные памяти этого подвига советских войск, защитников Отечества.

Губернатор Дмитрий Азаров и главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов вместе с земляками приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в Самаре. Почтить память павших защитников Отечества собрались представители областного Правительства, активисты ветеранских и молодежных организаций, общественники. Участники были едины во мнении о важности сохранения исторической памяти.

Как рассказал заместитель председателя Самарской региональной общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Иван Киселев, члены организации не пропускают значимых памятных дат, проводят встречи со школьниками, передают память о подвиге бойцов Великой Отечественной войны.

«81-я годовщина полного разгрома немецких войск под Сталинградом - это дата, где был сломан основной хребет немецко-фашистским войскам. Мы эту дату никогда не пропускаем, постоянно приходим сюда на возложение цветов, проводим уроки мужества на эту тему в школах, чтобы дети знали. Мы чтим подвиг наших дедов и отцов. Если мы забываем, история ломается, ее ставят с ног на голову. Поэтому надо детям рассказывать. Пока мы помним, дети будут знать, память будет жива», - поделился он.

Член организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Николай Алмаков также солидарен во мнении о том, что память о героических событиях необходимо хранить и передавать подрастающему поколению. Он особо подчеркнул мужество ребят, которые сейчас противостоят врагу на передовой специальной военной операции. Возрождающийся нацизм надо пресекать на корню, уверен ветеран.

Председатель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, генерал-майор в отставке Николай Хохлунов подчеркнул, что память о подвиге священна, благодаря героям, выстоявшим и защитившим мир, живут сейчас новые поколения.

«Историческую память нам нужно сохранить в обязательном порядке. Недаром говорят, что память священна. Почему? Потому что там наши деды, отцы и прадеды, которые сделали все, чтобы мы сейчас жили. Значение победы под Сталинградом - огромное. Мой отец-фронтовик в свое время тоже сбивал самолеты противника. И мы тогда показали всему миру: лишь та страна чего-то стоит, если она умеет защищаться. Это действительно так. И фашизм не прошел», - подчеркнул он.

Участие в торжественном возложении цветов приняли и студенты самарских вузов. Курсант Самарского юридического института ФСИН Василий Пиджаков отметил, что победа в Сталинградской битве - важное событие нашей истории, один из переломных моментов Великой Отечественной войны. По мнению студента, каждый из тех, кто был на фронте и кто служил в тылу, являет собой образец героизма, достойный почета и вечной памяти. Сегодняшние защитники Отечества, которые борются против нацизма, достойны этого не меньше. «Хочется пожелать удачи нашим товарищам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, на передовой», - сказал студент.

 

Фото:   Юлия Рубцова

Теги: Самара

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