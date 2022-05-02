Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре учет вакцинированных сотрудников чаще всего ведут банки и торговые организации
В Самаре учет вакцинированных сотрудников чаще всего ведут банки и торговые организации
IKEA не будет работать в РФ минимум до конца лета
IKEA не будет работать в РФ минимум до конца лета
Съезд ЛДПР, на котором выберут нового председателя партии, пройдет 25 мая
Съезд ЛДПР, на котором выберут нового председателя партии, пройдет 25 мая
Россиянам предстоит короткая рабочая неделя
Россиянам предстоит короткая рабочая неделя
Дмитрий Азаров поздравил мусульман региона с наступлением праздника Ураза-байрам
Дмитрий Азаров поздравил мусульман региона с наступлением праздника Ураза-байрам
В Самаре отметили День весны и труда: ФОТО
В Самаре отметили День весны и труда: ФОТО
Кульминацией вечера станет выступление музыкальной группы «Старый третий», а в 21:30 на территории парка будет дан праздничный салют.
В парке имени 50-летия Октября проходит концерт «Город трудовой доблести»
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московское "Динамо".
"Крылья Советов" проиграли "Спартаку" – 1:2
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.02
-1.28
EUR 74.56
-0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В "МТЛ Арена" завершился финал регионального чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
В Самаре отпразднуют Первомай
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре отметили День весны и труда: ФОТО

2 мая 2022 09:15
177
В Самаре отметили День весны и труда: ФОТО

В этом году традиционного шествия на площади Куйбышева не было из-за эпидобстановки.

Однако народные гуляния тут все-таки состоялись. Для горожан были подготовлены 40 локаций, посвященных определенной профессии. Гости могли принять участие в квесте, то есть пройти все станции и выполнить предлагаемые задания. В частности, попробовать подбрасыванием перевернуть блины на сковородке или изготовить скворечник.

Корреспондент НИА Самара предлагает посмотреть, как это было.

А затем состоялся концерт "Встречай Первомай!" с участием самарских коллективов.

Еще одна праздничная локация была расположена на Аллее Трудовой Славы.

 

Фото: Дильдина Светлана.

Фото по теме
Теги: В центре внимания Фоторепортажи

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре готовятся к премьере оперы История Кая и Герды»
17 октября 2021, 16:53
В Самаре готовятся к премьере оперы «История Кая и Герды»
Музыкальный семейный спектакль рассчитан на детей от 6 лет.
Культура
4429
Самара отметила День города: ФОТО
13 сентября 2021, 11:09
Самара отметила День города: ФОТО
Вместо массовых гуляний самарцев принимали множество отдельных площадок.
Общество
2785
Книжный фестиваль в в Струковском саду в Самаре: ФОТО
11 сентября 2021, 19:38
Книжный фестиваль в в Струковском саду в Самаре: ФОТО
Для гостей всех возрастов была подготовлена большая развлекательная программа.
Культура
3120
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре отметили День весны и труда: ФОТО
2 мая 2022  09:15
В Самаре отметили День весны и труда: ФОТО
170
Дмитрий Азаров возложил цветы к мемориальному комплексу «Самара - город трудовой доблести».
1 мая 2022  14:52
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
564
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда
1 мая 2022  11:45
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда
543
В Самаре отпразднуют Первомай
1 мая 2022  10:51
В Самаре отпразднуют Первомай
587
С 1 мая в России произойдет ряд изменений в законах и нормативных актах.
1 мая 2022  10:24
С 1 мая в России произойдет ряд изменений в законах и нормативных актах
655
Весь список