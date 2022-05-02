В Самаре отметили День весны и труда: ФОТО

В этом году традиционного шествия на площади Куйбышева не было из-за эпидобстановки.
Однако народные гуляния тут все-таки состоялись. Для горожан были подготовлены 40 локаций, посвященных определенной профессии. Гости могли принять участие в квесте, то есть пройти все станции и выполнить предлагаемые задания. В частности, попробовать подбрасыванием перевернуть блины на сковородке или изготовить скворечник.
Корреспондент НИА Самара предлагает посмотреть, как это было.
А затем состоялся концерт "Встречай Первомай!" с участием самарских коллективов.
Еще одна праздничная локация была расположена на Аллее Трудовой Славы.
Фото: Дильдина Светлана.