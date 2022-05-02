В Самаре отметили День весны и труда: ФОТО

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В этом году традиционного шествия на площади Куйбышева не было из-за эпидобстановки.

Однако народные гуляния тут все-таки состоялись. Для горожан были подготовлены 40 локаций, посвященных определенной профессии. Гости могли принять участие в квесте, то есть пройти все станции и выполнить предлагаемые задания. В частности, попробовать подбрасыванием перевернуть блины на сковородке или изготовить скворечник.

Корреспондент НИА Самара предлагает посмотреть, как это было.

А затем состоялся концерт "Встречай Первомай!" с участием самарских коллективов.

Еще одна праздничная локация была расположена на Аллее Трудовой Славы.

Фото: Дильдина Светлана.