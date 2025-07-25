В Самаре открылись пункты рекрутинга транспортной полиции

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Рекрутинговые пункты – проект МВД России по отбору кандидатов для поступления на службу в органы внутренних дел.

В Самаре на объектах транспортной инфраструктуры состоялось открытие рекрутинговых пунктов. Мероприятия прошли в здании железнодорожного вокзала станции Самара и в помещении аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт «Курумоч».

Рекрутинговые пункты – проект МВД России по отбору кандидатов для поступления на службу в органы внутренних дел. Целью функционирования пунктов является привлечение внимания соискателей и кандидатов к возможности трудоустройства в органы внутренних дел, а также позиционирование службы как престижной, важной и востребованной профессии для молодого поколения россиян.

В мероприятии, состоявшемся на железнодорожном вокзале, приняли участие заместитель начальника отдела по работе с личным составом Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте подполковник полиции Станислав Ботаев совместно с сотрудниками отдела, а в аэровокзальном комплексе – заместитель начальника ЛОП в аэропорту г. Самары майор полиции Наталья Кедняева совместно с представителем общественного совета при Среденволжском ЛУ Алексеем Салтановым.

Сотрудники полиции и общественник рассказали заинтересовавшимся молодым людям о вакансиях в самарской транспортной полиции, льготах и гарантиях для сотрудников органов внутренних дел, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу, а также возможности бесплатного получения образования в вузах системы МВД России.

Каждый желающий связать свою жизнь со службой в МВД России, обратившись к наряду полиции рядом с указанными рекрутинговыми пунктами, сможет получить информацию о службе и существующих вакансиях. Также соискатель сможет самостоятельно отсканировать QR-код и ознакомиться с существующими вакансиями самарской транспортной полиции.

В ходе мероприятия сотрудники полиции раздавали красочные буклеты с подробной информацией о трудоустройстве в полицию.

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского ЛУ МВД России