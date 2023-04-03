В Самаре обсудили организацию регулярных перевозок на садово-дачные массивы

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В понедельник, 3 апреля, в Администрации Самары на еженедельном рабочем совещании под руководством исполняющего обязанности главы Самары Владимира Василенко обсудили организацию регулярных перевозок на садово-дачные массивы и перевозку граждан в период религиозных праздников в сезон 2023 года. На совещании присутствовали председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев руководители департаментов городской Администрации и главы внутригородских районов.

В 2023 году садово-дачные маршруты начинают работать на 15 дней раньше – с 15 апреля и до конца октября. Стоимость поездки по сравнению с 2022 годом не изменилась и составляет:

по садово-дачной транспортной карте от 24,0 до 40,0 рублей;

за наличные денежные средства от 29,0 до 159,0 рублей;

по карте школьника – 16,60 руб. (по городскому тарифу).

Пункты отправления садово-дачных маршрутов:

Автостанция «Аврора» – 4 маршрута

Остановка «з-д Металлург» – 1 маршрут

пл. им. Кирова (ул. Физкультурная) – 6 маршрутов

ул. Георгия Димитрова (14 мкр.) – 9 маршрутов

«Дом Печати» – 2 маршрута

пос. Управленческий – 1 маршрут

пр. Ленина – 1 маршрут

Хлебная пл. – 3 маршрута

Пригородный Автовокзал – 2 маршрута

В апреле и октябре перевозки будут организованы 2 раза в неделю: суббота и воскресенье. С мая по сентябрь - 4 раза в неделю: среду, пятницу, субботу и воскресенье. Кроме того, перевозки совершаются во все нерабочие праздничные дни. Не будут выполняться рейсы на садово-дачные маршруты в дни массовых перевозок на городские кладбища, в 2023 году это: 16, 23, 25 апреля, 9 мая, 3 июня.

Владимир Василенко отметил важность проведения обследования маршрутов в связи с преждевременным открытием сезона:

«Прошу Вас убедиться в том, что маршруты отлажены, меры безопасности соблюдаются, а посадочные площадки находятся в надлежащем состоянии».

Для безопасной организации движения, а также разворота и стоянки автобусов принято постановление об ограничении движения транспорта по ул. Авроры от Аэродромной до Партизанской; по ул. Аэродромной от Тушинской до Энтузиастов; по ул. Ставропольской от Пугачевской до Алма-Атинской и по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

«30 марта 2023 года было проведено обследование маршрутов с участием представителей администраций внутригородских районов, Департамента транспорта, Департамента городского хозяйства и экологии, МП «Спецкомбинат ритуальных услуг», ГИБДД, санитарное состояние разворотных площадок непосредственно около кладбищ будет обеспечено до 12 апреля», - доложил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Александр Ерополов.

Перевозки на кладбища в дни религиозных праздников и дни поминовения будут продлены на час - до 16.00, тарифы перевозок с предоставлением всех льгот останутся прежними на городских маршрутах. Кроме того, оплата будет производиться по транспортной работе, предусматривающий строгое соблюдение расписания движения.

Интервалы движения:

на самых напряженных маршрутах (от Автостанции «Аврора»):

63э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное» 2-5 мин;

129э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Южное» 3-6 мин

на остальных маршрутах:

4к «п. Управленческий – кладбище «Лесное» - 17-36 мин;

27к «площадь Кирова – кладбище «Зубчаниновское» - 8-14 мин;

36д «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное» 27-56 мин;

36ю «кладбище «Южное» – кладбище «Рубежное» 42-55 мин;

67к «п. Мехзавод – кладбище «Лесное» 22-40 мин;

77д «Хлебная площадь – кладбище «Южное» 26-39 мин.

Фото: администрация Самары