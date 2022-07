В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса

Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам реализации проекта создания в Самаре международного межвузовского кампуса около стадиона «Солидарность Самара Арена». Ректоры ведущих вузов региона, представители научного сообщества, руководители экспертных организаций, главы профильных органов власти обсудили планы строительства уникального объекта образовательной инфраструктуры, который станет драйвером развития научного и инновационного потенциала Самарской области.

Проект строительства международного межвузовского кампуса около стадиона «Солидарность Самара Арена» разрабатывается по решению Губернатора Дмитрия Азарова и по поручению Президента страны Владимира Путина, согласно которому с 2022 по 2030 годы в России будет создана сеть современных вузовских кампусов. В Самаре межвузовский кампус запланирован как научно – образовательный центр мирового уровня, который станет точкой притяжения для студентов разных стран, а также различных инновационных предприятий, важнейшей частью концепции развития территории у стадиона «Солидарность Самара Арена». Предварительный проект строительства кампуса Дмитрий Азаров успешно защитил на федеральном уровне.

О текущем ходе работ по проекту на совещании под председательством Губернатора Дмитрия Азарова доложил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. По информации руководителя министерства, на текущий момент подготовлена дорожная карта реализации проекта строительства кампуса, определены и сформированы земельные участки, разработаны основные технико-экономические показатели проекта, подготовлены предварительные проектно-архитектурные решения и макеты зданий. «Рассматривается поэтапная реализация проекта. На первом этапе планируется создание международного межвузовского кампуса IT-направления на 5000 мест для размещения и обучения студентов 6-ти вузов. Второй этап включает дальнейшее расширение инфраструктуры кампуса с увеличением мест до 8000», - сообщил Дмитрий Богданов.

Дмитрий Азаров поинтересовался у ректоров самарских вузов текущей потребностью в дополнительных местах для размещения студентов. Руководители университетов отметили, что такая потребность высока - существуют очереди на проживание в общежитиях. С учетом прогнозируемого прироста количества абитуриентов, зачисляемых в вузы, проблема становится еще более актуальной. Как отметили ректоры, создание межвузовского кампуса будет способствовать ее решению.

Также глава региона спросил, какие планы у вузов по использованию IT – кампуса. Ректор СамГМУ Александр Колсанов сообщил, что там планируется разместить образовательную базу IT – медицины, которая активно развивается в университете. Евгений Франк, проректор СамГТУ, рассказал, что вуз намерен локализовать в межвузовском кампусе ряд магистратских программ и лабораторий: «Нам такой межвузовский кампус, конечно, нужен». Ректор Самарского университета имени Королева Владимир Богатырев подчеркнул, что в вузе растет число студентов по IT-направлениям. «Также есть предложение, чтобы в кампусе были размещены IT – компании, тогда студентам никуда не нужно будет выезжать, и они смогут там же проходить практику и работать. Ранее такой опыт у нас был, когда в одном из наших корпусов IT – компании арендовали помещения, студенты во второй половине дня там работали. Можно повторить это на новой площадке», - сказал Владимир Богатырев. Дмитрий Азаров поддержал это предложение.

Дмитрий Богданов добавил, что сейчас ведется подготовка соглашений о сотрудничестве с крупнейшими инвестиционными площадками Самарской области для создания на базе кампуса коллаборативного пространства со студентами, научным сообществом и организациями реального сектора экономики. Кроме того, кампус станет одной из ключевых баз научно – образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».

Строительство кампуса планируется вести в рамках государственно – частного партнерства с привлечением инвесторов и средств федерального бюджета. Так, на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) делегация Самарской области, возглавляемая Губернатором Дмитрием Азаровым, закрепила договоренности с ГК «ВЭБ.РФ» по созданию межвузовского международного кампуса. Объем инвестиций предварительно составит более 26 млрд рублей, заявка региона уже прошла первый этап согласования. По словам министра экономического развития и инвестиций региона, предварительная финансовая модель проекта направлена в ГК «ВЭБ.РФ». Кроме того, идет подготовка заявки Самарской области в адрес Министерства науки и высшего образования РФ для получения софинансирования из средств федерального бюджета. Дмитрий Азаров поставил Дмитрию Богданову задачу обеспечить качественную подготовку заявки и ее своевременную подачу с запасом времени – с тем, чтобы была возможность при необходимости исправить возможные замечания.

Международный межвузовский кампус входит в программу комплексного развития территория у стадиона «Солидарность Самара Арена». На ПМЭФ Самарская область представила соответствующие девелоперские проекты, которые вызвали огромный интерес у участников форума. По словам Дмитрия Богданова, сейчас проводятся переговоры с крупнейшими девелоперами России.

К разработке проекта строительства в Самаре международного межвузовского кампуса подключены федеральные эксперты. Так, на совещании заместитель директора Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Дмитрий Санатов обратил внимание, что еще на стадии формирования НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» была обозначена необходимость в создании научно – исследовательских и научно – образовательных пространствах для индустриальных партнеров центра. «Это потребность связана с необходимостью трансфера методик обучения и исследований между различными отраслями. Сегодня сильно изменились методики инженерного образования, прежде всего с масштабным развитием цифровых технологий. Это требует нового инструментария обучения и соответствующей инфраструктуры», - подчеркнул Санатов. Он также отметил, что проект межвузовского кампуса имеет большой потенциал для привлечения различных компаний и бизнеса: «Это могут быть как IT – компании, так и IT – подразделения предприятий, в том числе индустриальных партнеров НОЦ. Необходимо заранее согласовать позиции с потенциальными участниками кампуса».

На территории межвузовского кампуса будут созданы уникальные условия для научных исследований в области информационных технологий. Он задаст вектор для подготовки кадров и технологических заделов, которые обеспечат развитие научного и инновационного потенциала Самарской области и всей страны. Дмитрий Санатов подчеркнул, что кампус в Самаре важен с точки зрения развития Самарско – Тольяттинской агломерации, третьей по величине в России. «Сегодня молодежь обращает большое внимание на качество среды обучения и проживания. Именно эти параметры являются одними из факторов выбора университета. Кампус в Самаре может сконцентрировать на себе потоки абитуриентов со всей страны и других стран-партнеров», - сказал Дмитрий Санатов.

Дмитрий Азаров поручил Дмитрию Богданову учесть предложения Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» и обеспечить самое тесное взаимодействие.