Я нашел ошибку
Главные новости:
Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных.
ЦБ определил перечень признаков мошенничества при снятии наличных в банкомате
Иван Носков посетил кинотеатр под открытым небом «Филин» на набережной.
Более 8 тысяч человек уже стали зрителями кинотеатра под открытым небом «Филин» в Самаре
В ходе технического обслуживания выявлено 392 существенных нарушения, которые потенциально могли привести к ЧП с угарным или природным газом.
Плановое техобслуживание и проверка газового оборудования проходит в Самаре
В ходе закрытия сборов гвардейцы торжественно принесли юнармейскую клятву и вступили в ряды юнармейского движения.
Ребята из Самарской области прошли начальную военную подготовку на военно-патриотических сборах ПФО «Гвардеец»
Переселившимся в Самарскую область и трудоустроившимся на региональные предприятия, оказывается финансовая поддержка. 
В Самарскую область переезжают молодые специалисты из других регионов России
Самарская область из года в год - среди флагманов этого масштабного просветительского проекта.
В Самаре наградили победителей регионального этапа и организаторов площадок «Диктанта Победы – 2025»
Сумму могут менять с учетом инфляции.
Минтранс разработал правила сбора с каждого авиапассажира в 150 рублей в фонд реконструкции аэродромов
Корпоративное волонтёрство в Самарской области активно развивается – во многих корпорациях действуют программы корпоративной и социальной ответственности
Корпоративные волонтёры губернии готовятся к Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.1
-0.25
EUR 93.48
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре наградили победителей регионального этапа и организаторов площадок «Диктанта Победы – 2025»

21 августа 2025 17:35
181
Самарская область из года в год - среди флагманов этого масштабного просветительского проекта.

В Музейно-выставочном центре истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области состоялась торжественная церемония награждения региональных победителей и организаторов международной исторической акции «Единой России».

Самарская область из года в год - среди флагманов этого масштабного просветительского проекта, напомнил координатор партпроекта «Историческая память» в Самарской области Сергей Рязанов.

«В этом году Самара стала абсолютным лидером по количеству участников - 70 тысяч.  Я хотел бы  поблагодарить каждого, принявшего участие, отметить лидирующие позиции Самарской области и по количеству площадок, и по количеству участников.  Мы являемся абсолютными лидерами, и это говорит именно о вовлеченности, о любви к истории, к своей родине», - уверен координатор партпроекта в регионе.

«Диктант Победы» – важнейшая международная акция, направленная на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. С каждым годом ее популярность растет: в 2025 году к акции присоединились уже 97 стран мира. За семь лет существования количество участников диктанта выросло в 18 раз, что свидетельствует о огромном интересе людей к правдивой истории своей страны и желании отдать дань уважения подвигу героев.

Самарская область традиционно активно участвует в организации и проведении «Диктанта Победы». Под эгидой партийного проекта «Историческая память» в регионе ведётся масштабная работа по патриотическому воспитанию молодёжи и сохранению исторического наследия.

На церемонии чествовали тех, кто показал блестящие знания истории, и тех, кто приложил все усилия для организации акции. С приветственными словами к собравшимся обратились координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Самарской области Сергей Рязанов и Герой России, председатель общественного совета партпроекта Максим Девятов.

«Запад нам никогда не простит наши победы.  Он переосмыслит, переначалит весь смысл той войны, выставит это как борьбу за свободу и будет транслировать это на весь окружающий мир.  Наша задача, моя лично, как председателя общественного совета, проекта «Историческая память»  «Единой России» сохранять память, сохранить истинную историю, сохранять подвиг наших предков. Сейчас идёт специальная военная операция, нужно сохранять историю об идеях и целях этой специальной операции и о том, как именно мы ведём боевые действия.  Это очень важно и очень нужно для того, чтобы потом никто никогда не смог исказить правду о них», - подчеркнул Максим Девятов.

Дипломы были вручены региональным победителям диктанта -  Светлане Пигаревой из сельского поселения Волчанка Красноармейского района,  Валентине Сторожиловой и Павлу Теплякову  из  Большеглушицкого района.

Также были отмечены организаторы, чья работа обеспечила успешное проведение акции в регионе. Благодарственными письмами федерального координатора проекта «Историческая память» Александра Сидякина были награждены представители МЧС, Куйбышевской железной дороги, Самарского областного вещательного агентства, волонтёрских движений и местных отделений партии «Единая Россия». 

Главный посыл «Диктанта Победы» остаётся неизменным: знать историю Великой Отечественной войны, помнить о великом подвиге нашего народа и передавать эту память из поколения в поколение, уверены организаторы акции. Важно и то, что награждение победителей состоялось в одном из знаковых мест города - в Музейно-выставочном центре истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области, который был восстановлен несколько лет назад.  в рамках партпроекта «Историческая память». Здание обрело вторую жизнь также благодаря партпроекту "Единой России". Настоящим подарком для всех стала экскурсия по залам одного из самых самобытных музеев областной столицы, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
21 августа 2025, 13:59
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском... Общество
239
Руководители и подопечные приюта выразили огромную благодарность всем, кто не остался в стороне.
20 августа 2025, 19:38
Помощь для лучших друзей: самарцы помогли зооприюту из Тольятти
Руководители и подопечные приюта выразили огромную благодарность всем, кто не остался в стороне. Общество
432
Цель диктанта — показать значимость сельского хозяйства, уверены в "Единой России".
12 августа 2025, 17:48
Самарцы впервые напишут Агродиктант вместе со всей страной
Цель диктанта — показать значимость сельского хозяйства, уверены в "Единой России". Общество
694
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
662
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
663
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
985
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
782
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
873
Весь список