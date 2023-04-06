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В Самаре начальник УГИБДД провел встречу с байкерами

6 апреля 2023 13:07
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В Самаре начальник УГИБДД провел встречу с байкерами

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов, начальник ОГИБДД У МВД России по городу Самаре подполковник полиции Алексей Маслов и командир полка ДПС ГИБДД У МВД России по городу Самаре подполковник полиции Тюлеген Тимралиев, а также сотрудники мотовзвода полка ДПС Управления МВД России по городу Самаре встретились с лидерами байкерского движения и организаторами соревнований по мотоспорту, чтобы обсудить ряд вопросов, касающихся открытия мотосезона, мер профилактики нарушений ПДД, допускаемых водителями мотоциклов на автодорогах общего пользования.

На встрече присутствовали представители мотоклубов «Ночные волки», «Мото Джимхана Самара», «Русский мотоцикл», представители мотосообществ г. Кинель, Новокуйбышевск и Сызрани.

Как отметил Юрий Александрович в начале мероприятия, руководство Госавтоинспекция ежегодно организовывает такие встречи, чтобы обменяться мнениями о том, что необходимо сделать для укрепления транспортной дисциплины со стороны водителей двухколесных транспортных средств.

Полковник полиции призвал собравшихся лидеров байкерского движения провести среди своих товарищей по хобби профилактические беседы о соблюдении ПДД и уважительном отношении к другим участникам дорожного движения.

Также в ходе беседы подняли вопросы повышения квалификации для водителей мотоциклов. Участники встречи обсудили возможность выделения специальной площадки для тренировок и обучения начинающих мотоциклистов, вдали от жилых кварталов. Заинтересовала присутствующих и тема внесения изменений в правила дорожного движения касающаяся средств индивидуальной мобильности.

Юрий Некрасов ответил на вопросы, заданные мотоциклистами на актуальные для них темы, в том числе, касающиеся организации и проведения в ближайшее время мотопробегов в честь открытия сезона.

Представители мотосообществ подтвердили свою готовность и дальше активно участвовать в совместной работе по пропаганде безопасности дорожного движения: «Мы видим, что нас слышат и с нами общаются, и поэтому очень ценим такие дружеские, взаимоуважительные отношения.

Теги: БДД

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