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В Самаре на подарок ко Дню учителя потратят меньше, чем год назад

3 октября 2022 10:14
137
В Самаре на подарок ко Дню учителя потратят меньше, чем год назад

На поздравления с Днем учителя россияне в этом году потратят меньше, чем год назад. При этом самые дорогие подарки ожидают классных руководителей из Москвы, а самые бюджетные — педагогов из Волгограда, Уфы и Омска. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 родителей школьников из всех округов страны, в том числе и из Самары.

В Самаре в этом году на подарок учителю родители готовы потратить 2200 рублей, что на 200 рублей меньше, чем год назад.

На поздравлении классного руководителя с Днем учителя в этом году потратят меньше: в среднем подарок педагогу обойдется родительским коллективам в 3000 рублей — это на 200 рублей меньше, чем год назад. «В этом году решили экономить», — комментируют родители. Больше всего готовы потратить в Москве (в среднем по 3500 рублей), Санкт-Петербурге (3000 рублей) и Екатеринбурге (2600 рублей), меньше всего — в Волгограде, Уфе и Омске (по 2000 рублей). При этом по сравнению с 2021 годом больше всего расходы на поздравление с Днем учителя снизились в столице — сразу на 500 рублей. Лишь в городе на Неве они остались на прежнем уровне.

Самым популярным подарком педагогу остаются цветы: их намерены преподнести классным руководителям 38% опрошенных. На втором месте — подарочные сертификаты (11%), на третьем — конфеты и чайные или кофейные наборы (9%). О том, что планируют вручить учителю конверт с деньгами, сообщили 3% респондентов. Технику (например, принтер, проектор и т.д.) подарит 1% родителей. Еще 9% назвали другие варианты — упоминались билеты в театр, ежедневники, книги, торты и т. д.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 595
  • Время проведения: 15—30 сентября 2022 года
  • Исследуемая совокупность: родители школьников
  • Размер выборки: 3000 респондентов
Теги: Опрос

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