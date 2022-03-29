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В Самаре на 91 году жизни скончался ветеран войск правопорядка

29 марта 2022 09:54
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В Самаре на 91 году жизни скончался ветеран войск правопорядка

Руководство и Совет ветеранов Управления Росгвардии по Самарской области выражают искренние соболезнования в связи с кончиной ветерана войск правопорядка, полковника в отставке Лялина Михаила Васильевича. 

- Михаил Васильевич – это уникальный человек. Он принадлежал к поколению победителей, подаривших нам мирное небо над головой. Как офицер, отдавший службе в войсках правопорядка 34 года своей жизни, он, безусловно, навсегда останется для нас примером беззаветного служения Родине и верности долгу, -  отметил генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

Совет ветеранов Росгвардии глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Васильевича. Память о нем навсегда сохранится в сердцах, а его имя в истории Росгвардии.

Похоронен Михаил Васильевич на кладбище в Новосемейкино.

Справочно:

Когда началась Великая Отечественная война, Михаилу Лялину исполнилось всего 10 лет. Казалось, что война прошла мимо, но, к сожалению, это было не так. В 18 лет пришла и его пора встать на защиту Родины.

В 1949 году Михаила Лялина призвали на службу во внутренние войска. После «учебки» юношу зачислили в подразделение, которое дислоцировалось на Западной Украине, во Львове. Здесь Михаилу Васильевичу пришлось сражаться с бандитами из Украинской повстанческой армии. Это было непростое время, и те, кто участвовал в ликвидации банд националистов, вспоминать о той поре не любят. Противоборство было суровым. Об этом свидетельствует тот факт, что позже, согласно приказу Президиума Верховного Совета, участников тех событий, в том числе Михаила Васильевича и многих его сослуживцев, по статусу приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны.

В октябре 1950 года Михаил Васильевич поступил в Саратовское военное училище, после окончания которого, служил на различных должностях во внутренних войсках. На пенсию полковник Лялин вышел в 1983 с должности замкомбрига и в этом же году создал ветеранскую организацию и стал ее ответственным секретарем. 

Ветеран активно занимался общественной работой. Принимал участие во всех мероприятиях регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка, встречался с молодежью, делился опытом с действующими сотрудниками.

Теги: Росгвардия

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