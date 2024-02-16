В Самаре мужчины чаще будут продлевать отдых на 23 февраля отпусками и отгулами

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12% горожан возьмут отпуска и отгулы, чтобы продлить отдых на День защитника Отечества. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

62% самарцев не планируют брать отпуска и отгулы, чтобы продлить дни отдыха в честь 23 февраля. Хотят оформить отпуска и отгулы 12% работающих.



Желающих увеличить время отдыха среди мужчин больше, чем среди женщин: 13 и 10% соответственно. Горожане до 34 лет будут брать отпуска и отгулы чаще, чем те, кто старше (16 и 8%).



Время проведения: 2—14 февраля 2024 года