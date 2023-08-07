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В Самаре меньше волнуются перед собеседованием те, кто больше зарабатывает

7 августа 2023 10:32
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В Самаре меньше волнуются перед собеседованием те, кто больше зарабатывает

Чем больше зарабатывают самарцы, тем меньше они волнуются перед собеседованием. В топе средств, которые помогают справиться со стрессом, по-прежнему позитивный настрой, правильное дыхание и подготовка к интервью. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Только 6% самарцев признались, что очень волнуются перед собеседованием, еще 10% просто волнуются. 15% считают пережитый в подобных обстоятельствах стресс средним, 13% — низким, а 12% — очень низким. Совершенно не беспокоятся перед интервью 23% горожан.
Средняя оценка уровня стресса перед встречей с потенциальным работодателем составила 2,7 по 5-балльной шкале. При этом женщины волнуются сильнее мужчин (2,9 против 2,5 балла). Чем больше зарабатывают респонденты, тем меньше они беспокоятся перед собеседованием: если зарабатывающие менее 50 тыс. руб. оценили свои переживания в среднем на 3,0 балла из 5, то опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. — на 2,3 балла.

На первом месте среди методов, помогающих справляться со стрессом перед интервью, — самовнушение и позитивный настрой: о том, что в его случае это работает, сообщил каждый пятый (20%). Также в топе правильное дыхание (17%), подготовка с собеседованию (13%), успокоительные (6%). Каждому двадцатому помогает медитация или молитва, 3% — сон. Алкоголь в борьбе со стрессом применяют также 3% опрошенных. 2% — кофе. Музыка и прогулки успокаивают по 1% опрошенных, курение, чтение, еда и отдых — по 1%. Еще 5% назвали другие способы справиться со стрессом: упоминались репетиции диалога, беседы с близкими, друзьями и коллегами, чтение отзывов о компании и прочее.

В том, что успокоиться перед интервью им не помогает ничего, признались 28%.
Самовнушение и правильное дыхание чаще выручает женщин, а алкоголь — мужчин: среди представителей сильного пола этим «успокоительным» пользуются 4%. Тех, кто в подобных обстоятельствах не может справиться с волнением, также больше среди мужчин (30% против 25% среди женщин).

Время проведения: 1—3 августа 2023 года

Теги: Опрос

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