В Самаре кредитные истории соискателей проверяет каждый четвертый работодатель

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Кредитными историями кандидатов сегодня интересуются в каждой четвертой компании. Работодателей, практикующих такой способ проверки соискателей, все больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работодатели и представители экономически активного населения из Самары.

Каждый четвертый работодатель проверяет кредитные истории соискателей, причем 16% делают это при подборе сотрудников на все позиции, а 8% — на некоторые. Судя по комментариям, особенно часто интересуются кредитными историями претендентов на руководящие должности, позиции, связанные с материальной ответственностью, заключением договоров и организацией поставок.



Что касается соискателей, то сталкиваться с запросом на проверку кредитной истории при приеме на работу доводилось лишь 15% респондентов, тогда как 79% уверены, что подобная процедура их миновала.



Время проведения: 2—21 марта 2023 года