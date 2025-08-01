В Самаре каждый пятый сотрудник, работающий в офисе с видеонаблюдением, против камер

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В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и сотрудники офисов, где установлены камеры наблюдения.



В 6 из 10 компаний (63%) установлены камеры видеонаблюдения.



К камерам на работе большинство офисных сотрудников относится с пониманием: 31% — позитивно, у 44% их наличие не вызывает раздражения. При этом женщины чаще мужчин воспринимают наличие видеонаблюдения спокойно, а среди представителей сильного пола больше как положительных, так и отрицательных отзывов.



Негативно оценивает офисный видеоконтроль каждый пятый сотрудник, вынужденный трудиться под камерами (20%).



Время проведения: 25 июня — 21 июля 2025 года