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В Самаре каждый пятый сотрудник, работающий в офисе с видеонаблюдением, против камер

1 августа 2025 10:52
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В Самаре каждый пятый сотрудник, работающий в офисе с видеонаблюдением, против камер

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и сотрудники офисов, где установлены камеры наблюдения.

В 6 из 10 компаний (63%) установлены камеры видеонаблюдения.

К камерам на работе большинство офисных сотрудников относится с пониманием: 31% — позитивно, у 44% их наличие не вызывает раздражения. При этом женщины чаще мужчин воспринимают наличие видеонаблюдения спокойно, а среди представителей сильного пола больше как положительных, так и отрицательных отзывов.

Негативно оценивает офисный видеоконтроль каждый пятый сотрудник, вынужденный трудиться под камерами (20%).

Время проведения: 25 июня — 21 июля 2025 года

Теги: Опрос

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