в Самаре каждый четвертый работающий в офисе жалуется на скандалы из-за кондиционеров

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Несоответствие климатических предпочтений нередко становится поводом для конфликтов среди сослуживцев. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у самарцев, бывали ли они свидетелями офисных перепалок из-за температурного режима кондиционеров. В опросе приняли участие офисные сотрудники из Самары.

24% самарцев заявили, что в их офисных коллективах коллеги периодически ссорятся из-за кондиционеров. Каждый второй респондент не участвовал в подобных конфликтах и не был свидетелем таковых (52%).



Женщины рассказывают о ссорах из-за кондиционеров чаще мужчин (26 и 22% соответственно). Причем в комментариях сильный пол подтверждает, что женские коллективы в вопросах климата иногда совершенно непримиримы: «В женских отделах, когда есть и молодые, и совсем пожилые дамы. Доходит до переезда в другие кабинеты».



По сравнению с прошлым годом в офисных коллективах ссориться из-за кондиционеров стали чуть реже.





Время проведения: 4—7 июля 2022 года

