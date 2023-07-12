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В Самаре Интернет и работа — самые популярные места для знакомств с противоположным полом

12 июля 2023 09:20
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в Самаре Интернет и работа — самые популярные места для знакомств с противоположным полом

Уход Tinder из России не повлиял на представления самарцев о лучших местах для знакомств с противоположным полом. В том, что знакомиться следует в соцсетях и приложениях, сегодня убеждены 20%, на работе — каждый одиннадцатый. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Несмотря на уход Tinder из России, интернет остается местом для знакомств номер один: по мнению 20% самарцев, налаживать контакт с противоположным полом сейчас лучше всего в соцсети или приложении для знакомств. На второй строчке рейтинга — работа (за нее проголосовало 9%). Знакомиться можно «да где угодно», ответили 8%. Знакомства на улице поддержали также 8% опрошенных, на отдыхе — 6%, в компании друзей — 5%. По 3% высказались за знакомства в кафе, в гостях, в общественных местах и в библиотеках, по 2% — в университетах или колледжах, в парках и клубах. Еще 14% назвали другие популярные места: банки, музеи, спортзалы, театры и проч.

Общаться в интернете, на улице, на отдыхе, а также в любом месте чаще предпочитают мужчины, тогда как о преимуществах знакомств на работе и в компании друзей чаще говорят женщины. 

Время проведения: 1—11 июля 2023 года

Теги: Опрос

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