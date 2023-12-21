В Самаре губернатор отчитался о работе по вопросам с прямой линии Президента

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В ходе прямого телеэфира 20 декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, как решаются вопросы, которые жители Самарской области направили на прямую линию с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Один из вопросов главе государства задала младший сержант Юлия Береза. Она находится на территории СВО с мая 2022 года. Военнослужащая просила оказать поддержку с предоставлением льгот как участнику спецоперации. С их помощью она хотела помочь своей маме Татьяне Николаевне – жительнице Похвистневского района Самарской области. На ее нужды оперативно откликнулись местные власти.

Как сообщил 20 декабря в ходе прямого телеэфира губернатор Дмитрий Азаров, пенсионерке помогут с решением коммунальных и медицинских вопросов.

«Связался с Татьяной Николаевной. Она находится под опекой местных социальных служб. Это еще одно подтверждение того, что семьи военнослужащих у нас на особом счету, их поддерживают», - отметил губернатор. Он добавил, что поддержка наших бойцов и их близких остается важным направлением работы руководства региона.

Дмитрий Азаров рассказал о решении вопроса с поставкой вакцин от кори, краснухи и паротита. Соответствующий вопрос Президенту РФ ранее задала жительница Самарской области.

«Президент России сказал, что в скором времени их поставки возобновят. Профильное производство уже запустили. При этом в регионе мы провели масштабную прививочную кампанию от кори - вакцинировалось 98320 человек», - сообщил губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в Самарской области есть небольшой запас необходимых вакцин. В ближайшее время областной Минздрав ожидает поставку новых медикаментов.

Также губернатор прокомментировал вопрос, связанный с закрытием почтового отделения в селе Печерское Сызранского района. На прямой линии с Владимиром Путиным он был бегущей строкой.

«Разбирались с ситуацией во время эфира. Выяснили, что Почта России действительно закрыла отделение. По итогам обсуждений с коллегами решили, что восстановим его. Сейчас в населенный пункт три раза в неделю сотрудники организации доставляют всю корреспонденцию», - уточнил Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что пока для объекта подбирают новое помещение. Ранее благодаря совместной работе руководства губернии и Почты России в Самарской области открыли 44 обновленных отделения.

Дмитрий Азаров коснулся и вопроса обмеления Волги, который поднимался в ходе прямой линии Президента. Решением проблемы уже занимается профильная комиссия. Кроме того, в регионе действует программа «Оздоровление Волги», в рамках которой построено 8 очистных сооружений, еще 3 готовятся к запуску.

Отчитался Дмитрий Азаров и о том, как идет отработка обращений жителей Самарской области, которые поступили ему во время прямой линии 7 декабря.

Так, волонтеры просили губернатора помочь с экипировкой для бойца СВО – военнослужащему были нужны сапоги 52 размера, их можно сделать только под заказ. Глава региона рассказал, что изготовлением обуви уже занялось самарское предприятие, однако придется ждать специальные колодки. Поэтому для скорости бойцу закупили сапоги у компании из Тулы. Обувь уже отправили защитнику Отечества.

В прямом эфире с губернатором 7 декабря прозвучал вопрос о платном доступе на новую лыжероллерную трассу на спортивной базе «Чайка».

«Решение принято - посещение будет бесплатным. Удивлен был такому подходу, поправил его», - отметил губернатор.

Также к главе региона обратилась жительница Самары с просьбой решить вопрос по льготной оплате проезда по карте жителя Самарской области. Оказалось, что из-за неправильной работы программного обеспечения с банковской карты женщины списывалась полная оплата проезда, а не по льготному тарифу.

«Разобрались в этом случае. Мне доложено, что деньги, избыточно списанные, уже возвращены владельцу карты. Позвоните, напишите, если это не так», - сказал Дмитрий Азаров.

Жители деревни Висловка в Красноярском районе просили Дмитрия Азарова помочь с проблемой отсутствия газопровода. Губернатор сообщил, что задачи по проектированию и строительству поставлены, к работам уже приступили.

После обращению жителей села Тремасово Красноярского района на прямую линию губернатора оперативно был решен вопрос с освещением на остановке школьного автобуса. Уже на следующий день там установили фонарь.

«Все сообщения, которых уже больше четырех тысяч, систематизируются. И мы постараемся ускориться с их решением», - сказал Дмитрий Азаров.

При этом сообщения жителей Самарской области к губернатору продолжают поступать. Дмитрий Азаров подчеркнул: все без исключения обращения будут переданы Правительству региона и отработаны.

«Мы стараемся работать так, чтобы все обращения были отработаны. Даже те, которые напрямую не высказаны, а звучат где-то на просторах интернета. Мы стараемся их отловить и взять в отработку. А уж тем более те обращения, которые поступили и на прямую линию Президента, и на прямую линию со мной», - отметил глава региона.