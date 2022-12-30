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В Самаре для семей военнослужащих олимпийские чемпионы представили ледовое шоу «Щелкунчик»

30 декабря 2022 15:39
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30 декабря в Самаре на площадке нового Дворца спорта имени В.С. Высоцкого прошло ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик».

В пятницу, 30 декабря, в Самаре на площадке нового Дворца спорта имени В.С. Высоцкого прошло ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик». Зрителями новогоднего представления стали дети, родные и близкие военнослужащих.

Для них олимпийские чемпионы, выдающиеся спортсмены представили волшебную сказку, продемонстрировав свое мастерство и талант. Новогодний праздник подобного масштаба для детей защитников Отечества поручил организовать губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Спектакль прошел при полном аншлаге и подарил ребятам самые радостные эмоции. Кроме того, каждого юного зрителя ждал сладкий подарок от Губернатора.

Глава региона отметил, что сегодняшний ледовый спектакль, который был организован для семей наших защитников Отечества, призван в первую очередь подарить детям сказку, волшебство.

«Именно за это сегодня сражаются ваши мужья, ваши отцы, ваши сыновья, с оружием в руках отстаивают право нашей страны на независимость и право наших детей на счастливое детство. Мы постараемся, чтобы так и было, а ваши родные и близкие, настоящие мужчины и воины, конечно, герои, которыми вы по праву можете гордиться и знаю, гордитесь», - обратился к родным и близким наших бойцов Губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что военнослужащие, которые находятся на передовой сегодня, особенно нуждаются в поддержке, ждут писем и, когда эти письма приходят, порой даже от незнакомых людей, с особой теплотой перечитывают их.

«Как же важна наша поддержка, наша молитва за наших защитников Отчества. Я знаю, что вместе мы окажем всю необходимую помощь нашим парням. И я знаю, что объединив усилия, мы обязательно победим, - подчеркнул Губернатор. - Хочу пожелать всем родным и близким наших защитников крепости духа, уверенности в том, что враг будет разбит, победа будет за нами, и наши парни с победой вернутся на родную землю. Низкий поклон вам за ваших отцов, сыновей, мужей, за наших защитников Отечества».

Главные роли в спектакле исполнили Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Алексей Ягудин. «Для нас любой спектакль – это ответственность перед зрителем, а перед семьями, детьми военнослужащих – особенно», - отметил Максим Маринин перед началом ледового шоу.

На праздник вместе с детьми пришла Председатель женсовета 2-й гвардейской общевойсковой армии, директор фонда «Звезда и Лира», автор знаменитого на всю страну проекта «Жены героев» Екатерина Колотовкина.

«Щелкунчик» – это волшебная сказка, в которой побеждает добро. Я думаю, что совсем скоро и у нас добро победит. И это очень символично. Верим в чудо, верим в победу, верим в то, что добро победит зло. Сегодня, когда папы у многих ребят находятся на передовой, такие представления очень важны для них, для семей военнослужащих. Они объединяют и дарят волшебство. И семьи военнослужащих очень благодарны за это. Они благодарны Дмитрию Игоревичу за его заботу, пока мужья выполняют свой долг», - отметила Екатерина Колотовкина.

«Прекрасные впечатления! Спасибо большое за этот праздник! Такая поддержка очень нужна, потому что наши мужчины на передовой, и мы их ждем с нетерпением, переживаем за них», - поблагодарила Алла Решетенко, которая пришла на представление с сыном.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

Теги: Акценты

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