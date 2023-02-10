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В Самаре директор ООО не выплатил зарплату работнику

10 февраля 2023 17:47
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Возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом по Кировскому району Самары возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в невыплате заработной платы.

По версии следствия, в период с июля 2021 года по сентябрь 2022 года подозреваемый не выплатил заработную плату и иные обязательные выплаты работнику на сумму не менее 195 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств  происшествия, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Уголовное дело

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