В Самаре директор ООО не выплатил зарплату работнику

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Следственным отделом по Кировскому району Самары возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в невыплате заработной платы.

По версии следствия, в период с июля 2021 года по сентябрь 2022 года подозреваемый не выплатил заработную плату и иные обязательные выплаты работнику на сумму не менее 195 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: pxhere.com