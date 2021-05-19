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В Самаре демонтировали памятник истребителю МиГ-17

19 мая 2021 15:59
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В Самаре демонтировали памятник истребителю МиГ-17

В Самаре началась подготовка к установке памятника истребителю МиГ-17. Об этом сообщил депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн.

— В среду, 19 мая, рабочие приступили к демонтажу самолета с территории бывшего штаба 76-й дивизии ПВО на Ерошевского, 94. Сначала его отправят на реставрацию, а уже потом установят на Московском шоссе, — пояснил парламентарий.

МиГ-17 — советский реактивный истребитель, разработанный в конце 1940-х годов. Первым из серийных истребителей допускал достижение скорости звука. Состоял на вооружении многих стран мира и применялся в ряде вооруженных конфликтов, в том числе в боевых действиях во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. В период с 1949 по 1953 год МиГ-17 выпускался на авиационном заводе № 1 (сейчас — АО РКЦ «Прогресс») в городе Куйбышеве. Всего за этот период в нашем городе сделали 396 таких самолетов. На одном из них летал легендарный летчик Иван Кожедуб.

С инициативой о переносе МиГ-17 выступили местные жители. По их мнению, после передислокации воинской части и во время возможной застройки территории самолет уничтожат. Предложение поддержал командующий войсками ЦВО Александр Лапин. По его мнению, истребитель надо установить по аналогии с Ил-2. В конце ноября 2020 года городские власти выбрали место для размещения монумента — на пересечении Московского шоссе и Маломосковской, в районе Самарского университета. Причем изначально истребитель хотели разместить на кольце Московского шоссе и Луначарского, но от этой идеи впоследствии отказались.

Предполагается, что новый памятник станет продолжением Дороги трудовой и боевой славы Самары. Она начинается на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, где находится памятник штурмовику Ил-2. Заканчивает композицию музей «Самара Космическая», до которого можно добраться, свернув с Московского шоссе на улицу Луначарского, пишет 63.ру.

— Около памятника можно сделать новый бульвар, который станет местом отдыха горожан. А МиГ-17 стоит установить достаточно низко, чтобы люди могли фотографироваться. Изюминкой могут стать световые стенды, на которых информация о достижениях города и доблести военного КуйбыВ Самаре началась подготовка к установке памятника истребителю МиГ-17. Об этом сообщил депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн.

— В среду, 19 мая, рабочие приступили к демонтажу самолета с территории бывшего штаба 76-й дивизии ПВО на Ерошевского, 94. Сначала его отправят на реставрацию, а уже потом установят на Московском шоссе, — пояснил парламентарий.

МиГ-17 — советский реактивный истребитель, разработанный в конце 1940-х годов. Первым из серийных истребителей допускал достижение скорости звука. Состоял на вооружении многих стран мира и применялся в ряде вооруженных конфликтов, в том числе в боевых действиях во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. В период с 1949 по 1953 год МиГ-17 выпускался на авиационном заводе № 1 (сейчас — АО РКЦ «Прогресс») в городе Куйбышеве. Всего за этот период в нашем городе сделали 396 таких самолетов. На одном из них летал легендарный летчик Иван Кожедуб.

С инициативой о переносе МиГ-17 выступили местные жители. По их мнению, после передислокации воинской части и во время возможной застройки территории самолет уничтожат. Предложение поддержал командующий войсками ЦВО Александр Лапин. По его мнению, истребитель надо установить по аналогии с Ил-2. В конце ноября 2020 года городские власти выбрали место для размещения монумента — на пересечении Московского шоссе и Маломосковской, в районе Самарского университета. Причем изначально истребитель хотели разместить на кольце Московского шоссе и Луначарского, но от этой идеи впоследствии отказались.

Предполагается, что новый памятник станет продолжением Дороги трудовой и боевой славы Самары. Она начинается на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, где находится памятник штурмовику Ил-2. Заканчивает композицию музей «Самара Космическая», до которого можно добраться, свернув с Московского шоссе на улицу Луначарского.

— Около памятника можно сделать новый бульвар, который станет местом отдыха горожан. А МиГ-17 стоит установить достаточно низко, чтобы люди могли фотографироваться. Изюминкой могут стать световые стенды, на которых информация о достижениях города и доблести военного Куйбышева, — пояснил автор проекта реставрации, архитектор Дмитрий Храмов.шева, — пояснил автор проекта реставрации, архитектор Дмитрий Храмов.

Фото: Александр Хинштейн / Twitter.com

Теги: Александр Хинштейн МИГ-17 самолет

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