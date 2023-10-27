В Самаре часть дома вернулась в пользование собственника

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Судебные приставы Красноглинского района г. Самары убедили мужчину в необходимости передать ключи от жилого дома и хозпостроек своему близкому родственнику, унаследовавшего часть имущества от родителей.

После получения наследства между близкими родственниками возник спор в праве пользования домовладением. Один из собственников спорной жилплощади отказывался передавать ключи законному владельцу. Кроме того, мужчина всячески препятствовал собственнику заниматься на территории строительными работами. Требовалось индивидуализировать коммуникации, заложить оконные проемы, произвести монтаж входной двери и др.

За восстановлением справедливости мужчина обратился в суд. В ходе судебного заседания было принято решение обязать жильца дома передать ключи своему родственнику, а также не чинить препятствий в проведении строительных работ. В отделении судебных приставов Красноглинского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство.

Должника ознакомили с процессуальными документами и разъяснили, что в случае дальнейшего воспрепятствования в отношении него могут быть применены меры принудительного характера. Однако жилец отказывался выполнять законные требования. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того, был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении его автомобиля.

Не желая усугублять ситуацию, жилец поспешил передать ключи от дома и хозпостроек второму законному собственнику. После исполнения решения суда, судебный пристав отменил ограничения и окончил производство фактическим исполнением.