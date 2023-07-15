В Самаре чаще всего жалуются на большие переработки маркетологи, учителя и врачи

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55% самарцев перерабатывают, по средним оценкам, они трудятся почти на треть дольше, чем положено по условиям трудового договора. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

Лишь 1 из 3 самарцев (35%) не приходится работать сверх графика. Систематически перерабатывают 55% — в среднем на 32% от нормы рабочего времени в месяц.



Чем больше зарабатывают респонденты, тем меньше среди них тех, кто никогда не задерживается после окончания рабочего дня: если среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. их 43%, то среди горожан с зарплатой свыше 80 тыс. руб. — только 27%.



Среди представителей распространенных профессиональных групп подавляющее большинство маркетологов вынуждено работать сверхурочно (77%). Трудиться за пределами рабочего времени приходится большинству врачей (62%), длительность переработок у докторов также значительно выше средней по рынку труда (40% от нормы). Сверхурочные привычны 6 из 10 педагогов, длительность переработок также немаленькая (36%).



Несколько реже других перерабатывают менеджеры по продажам (51%) и операторы call-центров (44%), у тех же из них, кто трудится после окончания рабочего дня, сверхурочные составляют около четверти рабочего времени (что, впрочем, тоже немало).



Время проведения: 1—10 июля 2023 года