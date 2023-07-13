В Самаре чаще всего удаленку готовы предлагать программистам и рекрутерам

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Сотрудники на удаленке сегодня есть в 38% предприятий и организаций, причем в 2 из 3 таких компаний дистанционного персонала осталось менее 10% от штатной численности. Этим летом чаще всего дистанционно работают программисты, дизайнеры, бухгалтеры, рекрутеры и специалисты по продажам. Какой формат работы работодатели чаще всего предлагают соискателям этих позиций — выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, опросив представителей компаний и изучив более 135 000 вакансий.

Сегодня в приоритете подбор на работу в офисе. Особенно это касается бухгалтеров: в 9 из 10 компаний при прочих равных предпочтут кандидата, готового постоянно работать на территории работодателя. Судя по комментариям, серьезным препятствием для внеофисных форматов работы является настройка доступа к рабочим программам, вопросы кибербезопасности и подписи документов (в т. ч. через ЭЦП).



Программистов большинство работодателей также предпочитает нанимать в офис (79%), однако доля компаний, готовых трудоустраивать на гибридный формат и удаленку, все-таки выше (15 и 6% соответственно). Кандидатов на должности рекрутера и менеджера по продажам, согласных только на «гибрид», примут по 19% работодателей. Специалистов по подбору персонала, готовых работать только в режиме хоум-офиса, предпочитают 6% компаний.



Статистика рынка труда подтверждает результаты опроса: бухгалтеров, менеджеров по продажам и дизайнеров чаще всего нанимают в офисы, а полную и частичную удаленку работодатели готовы предлагать программистам и рекрутерам. Так, 98% вакансий для бухгалтеров, 86% вакансий для специалистов по продажам и 85% вакансий для дизайнеров предполагают исключительно офисную занятость. Удаленку или гибрид — 29% вакансий для программистов и 20% вакансий для рекрутеров.



Время проведения: 28 июня — 11 июля 2023 года