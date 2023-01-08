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В Самаре чаще всего от кошмаров о работе страдают девушки
В Самаре чаще всего от кошмаров о работе страдают девушки
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В Самаре чаще всего от кошмаров о работе страдают девушки

8 января 2023 13:37
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В Самаре чаще всего от кошмаров о работе страдают девушки

Работа снится по ночам 44% самарцев, особенно часто — молодым сотрудникам до 24 лет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

Даже во сне продолжают трудиться 4 из 10 самарцев: 44% опрошенных признаются, что по ночам им иногда снится работа. У 56% нет подобных сновидений.

Тех, кто и во сне продолжает обдумывать поставленные руководством задачи, среди женщин больше, чем среди мужчин (48% против 40%).

Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кого посещают сны, а иногда и кошмары, связанные с работой (51% среди молодежи до 24 лет и 30% среди самарцев старше 45): «Изредка, когда на работе аврал, бывает, снится продолжение».

С ростом уровня доходов «рабочие» сновидения все реже беспокоят горожан: 44% среди опрошенных с зарплатой до 30 тыс. руб. и 33% среди сотрудников с зарплатой от 80 тыс. руб. Последних посещают более приятные сны: «Мне снятся по ночам наличные крупными купюрами».

Время проведения: 20—29 декабря 2022 года

Теги: Опрос

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