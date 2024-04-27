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В Самаре чаще всего о шашлыках на майских праздниках мечтают женатые мужчины

27 апреля 2024 10:36
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В Самаре чаще всего о шашлыках на майских праздниках мечтают женатые мужчины

4 из 10 горожан планируют устроить шашлыки в майские праздники. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работающие представители экономически активного населения.

Выезд на шашлыки являются традиционным видом отдыха самарцев в майские праздники. 3 из 10 опрошенных будут сами жарить шашлыки. 4% респондентов приглашены к родственникам и друзьям. 5% успеют посетить несколько застолий: они и приглашены на шашлыки, и будут жарить сами. 18% еще не решили для себя вопрос с планами на май. 43% горожан не собираются на шашлыки в майские праздники.

Шашлыки больше любят мужчины: такое времяпрепровождение в майские праздники запланировали 45% из них против 33% среди женщин. Будут устраивать шашлыки чаще люди среднего возраста (от 35 до 44 лет). Чем выше зарплата у респондентов, тем больше среди них доля тех, кто собирается жарить шашлыки на майские праздники. Жарка мяса — дело семейное: состоящие в браке и имеющие детей устраивают шашлыки на майские чаще.

Судя по опросу, самый популярный вид мяса для шашлыков — свинина. Из нее планируют жарить шашлык 46% опрошенных. Каждый четвертый респондент планирует использовать для шашлыка ассорти из разных видов мяса. Курицу предпочитает каждый девятый респондент. По 6% опрошенных планируют жарить шашлык из баранины и говядины. 4% — из индейки.

Средние планируемые расходы на организацию майских шашлыков (с учетом всего: мяса, овощей, напитков и проч.) — 2400 рублей на человека.

Время проведения: 18—24 апреля 2024 года

Теги: Опрос

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