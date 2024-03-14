В Самаре чаще всего не доходит до собеседований без уважительных причин младший и линейный персонал

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Чаще всего не доходит до собеседований без уважительных причин младший и линейный персонал. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

Руководящие работники, судя по отзывам рекрутеров, более дисциплинированы: средний процент неявки на собеседование среди них составляет 17%, среди линейного персонала не доходят до интервью без уважительных причин 3 из 10, среди младшего персонала — 4 из 10.



В Самаре 26% менеджеров по персоналу заявили, что при найме сотрудников на руководящие позиции на собеседование приходят все соискатели, в найме линейного персонала только 12% менеджеров отметили 100%-ную явку, а в найме младшего персонала — всего 3%.



Судя по ответам рекрутеров, вечером в пятницу или утром в понедельник, да еще если обещают плохую погоду, можно назначать интервью только кандидатам на руководящие посты. 6 из 10 представителей компаний наблюдают зависимость явки на собеседование от погоды, каждый второй — от времени суток, еще 47% — от дня недели.



Время проведения: 7 февраля — 7 марта 2024 года