В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
Подготовка к 29-й специализированной выставке и деловому форуму «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2025) вышла на финишную прямую
В Самаре 70% эйчаров утверждают, что сообщают об итогах собеседования всем соискателям

9 сентября 2025 11:17
167
В Самаре 70% эйчаров утверждают, что сообщают об итогах собеседования всем соискателям

Сервису по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob — 25 лет. В опросе приняли участие представители компаний из города.


В Самаре большинство рекрутеров (70%) заявили, что всегда предоставляют обратную связь соискателям, независимо от результатов интервью. Еще 26% делают это иногда: «Не всегда есть на это время»; «Только если кандидат запросит». Лишь 4% работодателей признались, что никогда не информируют отклоненных кандидатов: «Сразу озвучиваю: если решение будет принято в вашу пользу, то мы с вами свяжемся, если нет — то нет».

В сфере услуг практика предоставления обратной связи наиболее распространена — 85% компаний всегда ее дают. Соблюдают рекрутинговый этикет строительные и промышленные предприятия (76 и 73% соответственно). А вот в банковском секторе рекрутеров, предоставляющих обратную связь всем соискателям, — 62%, в логистической сфере — 54%.
 

Время проведения: 1 августа — 5 сентября 2025 года

Теги: Опрос

