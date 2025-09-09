В Самаре 70% эйчаров утверждают, что сообщают об итогах собеседования всем соискателям

167

Сервису по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob — 25 лет. В опросе приняли участие представители компаний из города.



В Самаре большинство рекрутеров (70%) заявили, что всегда предоставляют обратную связь соискателям, независимо от результатов интервью. Еще 26% делают это иногда: «Не всегда есть на это время»; «Только если кандидат запросит». Лишь 4% работодателей признались, что никогда не информируют отклоненных кандидатов: «Сразу озвучиваю: если решение будет принято в вашу пользу, то мы с вами свяжемся, если нет — то нет».

В сфере услуг практика предоставления обратной связи наиболее распространена — 85% компаний всегда ее дают. Соблюдают рекрутинговый этикет строительные и промышленные предприятия (76 и 73% соответственно). А вот в банковском секторе рекрутеров, предоставляющих обратную связь всем соискателям, — 62%, в логистической сфере — 54%.



Время проведения: 1 августа — 5 сентября 2025 года