Я нашел ошибку
Главные новости:
на сбор школьного портфеля для ребёнка россияне потратят до 6 тысяч рублей
На сбор школьного портфеля для ребёнка россияне потратят до 6 тысяч рублей
Самарец незаконно делал оружие
Самарец незаконно делал оружие
Сверток с героином нашли у тольяттинки
Сверток с героином нашли у тольяттинки
В Самаре в ДТП пострадала 26-летняя девушка-пассажир автомашины Škoda
В Самаре в ДТП пострадала 26-летняя девушка-пассажир автомашины Škoda Rapid
ВТБ назвал три нацеленные на пенсионеров схемы мошенников
ВТБ назвал три нацеленные на пенсионеров схемы мошенников
В Похвистнево сотрудники полиции напомнили о мерах безопасности при общении в сети Интернет
В Похвистнево сотрудники полиции напомнили о мерах безопасности при общении в сети Интернет
В Сызрани прошли пожарно-тактические учения в здании школы
В Сызрани в здании школы прошли пожарно-тактические учения
В Самарской области работодатели ищут юристов
В Самарской области работодатели ищут юристов
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.8
-1.21
EUR 98.32
-1.99
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Ночь кино 2024» пройдет в самарском Музее Эльдара Рязанова
Специальный дополнительный электропоезд будет запущен на фестиваль «Сызранский помидор» из Тольятти
Членов семей участников СВО приглашают на семейную познавательную кардиопрогулку
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре 6 из 10 работающих лояльны к выполнению обязанностей вне должностной инструкции

16 августа 2024 10:08
125
В Самаре 6 из 10 работающих лояльны к выполнению обязанностей вне должностной инструкции

6 из 10 сотрудников относятся к дополнительным поручениям руководства лояльно и не требуют оплаты за их выполнение. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

4 из 10 жителей Самары считают, что поручения их руководителей часто выходят за рамки их должностных обязанностей. Еще столько же говорят, что иногда работают за рамками функционала. 25-летние наблюдения SuperJob за перечнем должностных обязанностей, публикуемых работодателями в вакансиях, позволяют утверждать: в эпоху тотальной цифровизации должностные инструкции требуют пересмотра чуть ли не ежегодно. Лишь немногим сегодня повезло иметь устоявшиеся описания трудовых функций. Большинству приходится работать, не обращая внимания на формальности.

На дополнительные поручения руководства 73% жителей Самары соглашаются: 60% — безвозмездно, 13% — только за дополнительную оплату. Отказывает начальству только 11% опрошенных.

Лучше разбираются в вопросе, что относится к их обязанностям, а что нет, — горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей: они чаще всего работают за доплату.

Время проведения: 4—13 августа 2024 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Каждый четвертый житель Самары сменил профессию за последние 4 года
15 августа 2024, 13:33
Каждый четвертый житель Самары сменил профессию за последние 4 года
Наиболее активно переквалифицируются горожане 25—34 лет. Общество
335
Каждый четвёртый житель Самары сожалеет о том, что оформил кредит
15 августа 2024, 09:48
Каждый четвёртый житель Самары сожалеет о том, что оформил кредит
Чаще всего же горожане сожалеют о решении взять кредит на оплату курсов (31%) и ремонт (25%). Экономика
460
Каждый пятый родитель в Самаре считает условия договоров на целевое обучение в вузах слишком жесткими
14 августа 2024, 10:12
Каждый пятый родитель в Самаре считает условия договоров на целевое обучение в вузах слишком жесткими
Респонденты, чьи дети задумывались о целевом обучении, чаще обращают внимание на гарантии трудоустройства. Образование
400
В центре внимания
В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорога
16 августа 2024  09:36
В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорогам
133
На встрече глава региона выразил уверенность, что Сергей Володченков сможет применить все свои знания и опыт на благо города.
15 августа 2024  17:10
Вячеслав Федорищев предложил Сергею Володченкову возглавить городской округ Сызрань
497
На трассе Самара - Новокуйбышевск уложили новое асфальтобетонное покрытие
15 августа 2024  13:43
На трассе Самара - Новокуйбышевск уложили новое асфальтобетонное покрытие
329
в России проходит онлайн- марафон для семейных пар и молодоженов
15 августа 2024  12:00
В России проходит онлайн-марафон для семейных пар и молодоженов
333
В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»
15 августа 2024  10:20
В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»
326
Весь список