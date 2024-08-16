В Самаре 6 из 10 работающих лояльны к выполнению обязанностей вне должностной инструкции

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6 из 10 сотрудников относятся к дополнительным поручениям руководства лояльно и не требуют оплаты за их выполнение. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

4 из 10 жителей Самары считают, что поручения их руководителей часто выходят за рамки их должностных обязанностей. Еще столько же говорят, что иногда работают за рамками функционала. 25-летние наблюдения SuperJob за перечнем должностных обязанностей, публикуемых работодателями в вакансиях, позволяют утверждать: в эпоху тотальной цифровизации должностные инструкции требуют пересмотра чуть ли не ежегодно. Лишь немногим сегодня повезло иметь устоявшиеся описания трудовых функций. Большинству приходится работать, не обращая внимания на формальности.



На дополнительные поручения руководства 73% жителей Самары соглашаются: 60% — безвозмездно, 13% — только за дополнительную оплату. Отказывает начальству только 11% опрошенных.



Лучше разбираются в вопросе, что относится к их обязанностям, а что нет, — горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей: они чаще всего работают за доплату.



Время проведения: 4—13 августа 2024 года