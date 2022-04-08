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В Самаре 29 лет со дня образования отметил ОМОН на транспорте «Смерч»

8 апреля 2022 10:03
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В Самаре 29 лет со дня образования отметил ОМОН на транспорте «Смерч»

Это росгвардейское спецподразделение смело можно называть уникальным - в его задачи входит охрана общественного порядка и обеспечение безопасности на узловых объектах транспортной инфраструктуры региона.

Решение о создании отряда в далеком 1993 году было обусловлено тогдашней непростой криминогенной обстановкой в стране. В тех сложных условиях необходимо было обеспечить безопасность важнейших транспортных артерий, проходящих через Самарскую область и связывающих центр страны с Уралом, Сибирью, Дальним Востоком и Средней Азией.

Боевой путь транспортного ОМОНа начался в далеком 95-м. В ходе первой чеченской бойцам специального подразделения была поручена одна из самых ответственных задач – охрана транспортной инфраструктуры Чечни и Дагестана. География командировок не ограничивалась Северо-Кавказским регионом. За три десятилетия свой истории бойцы отряда обеспечивали порядок на Сочинской Олимпиаде, Универсиаде и матчах Кубка Конфедераций в Казани, Саммите глав Прикаспийских государств в Астрахани, саммитах СОШ и БРИКС, матчах Чемпионат мира по футболу. Как говорят командиры, выполняли особые задачи. Свыше 30-ти сотрудников специального подразделения отмечены правительственными наградами.

Только в прошлом году сотрудники специального подразделения Росгвардии приняли участие более чем в 100 мероприятиях по обезвреживанию опасных предметов. В ходе специальных мероприятий изъято около 1,5 кг взрывчатых веществ, порядка 100 единиц огнестрельного оружия и более 4,5 тыс. боеприпасов к ним, а также свыше 2 млн. рублей, предположительно, полученных преступным путем. Также изъято 6 лодок и около 30 запрещенных орудий лова, при помощи которых браконьеры добывали водные биоресурсы.

- Сотрудники ОМОН «Смерч» Управления Росгвардии по Самарской области способны выполнять поставленные задачи одинаково эффективно как на земле, так и в воздухе, а также на воде, и, если необходимо, и под водой. От всей души поздравляю бойцов и офицеров отряда с днем образования подразделения. Успехов в службе, крепкого здоровья и отличного настроения, - сказал в своем поздравлении личному составу отряда начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

Теги: Росгвардия

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