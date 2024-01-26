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В Самаре 26 октября чествовали жителей блокадного Ленинграда

26 января 2024 14:59
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В Самаре отметили 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В пятницу, 26 января, в Доме офицеров Самарского гарнизона состоялось памятное торжественное мероприятие, посвященное 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году. Это день воинской славы России, который установлен Федеральным законом и отмечается в стране ежегодно 27 января.

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил земляков с юбилейной датой.   Обращаясь к собравшимся в зале ветеранам, действующим офицерам и солдатам, участникам патриотических общественных объединений, глава региона подчеркнул: 900 дней блокады города не сломили силу духа, веру в победу жителей Ленинграда. Это праздник со слезами на глазах – в память обо всех людях, не переживших страшное время блокады и голод, о погибших защитниках Ленинграда, защитниках Отечества.

«Самарская область с радостью и радушием приняла тех жителей блокадного Ленинграда, которых удалось вывезти из города по «дороге жизни». Рассказы о событиях блокадного Ленинграда я знаю с детства от своего соседа по коммунальной квартире, - поделился глава региона. - Мы жили недалеко отсюда. Коммунальная квартира на четыре семьи. В одной из них жил человек, который в детстве пережил блокаду. Это заслуженный артист РСФСР, артист нашего драматического театра Ольгерд Георгиевич Тарасов. Его рассказы мы вместе с соседскими ребятишками впитывали с детства. Не верили, не могли поверить, не могли представить».

Память о подвиге жителей Ленинграда, героев-освободителей должна жить в поколениях, уверен глава региона. «Я желаю крепкого здоровья нашим ветеранам, носителям этих знаний, переживаний, живой истории нашей страны. Уверен, что каждый из нас сделает все, чтобы передать эти знания, священную память новым поколениям россиян», - отметил Дмитрий Азаров.

Значимую дату отмечают по всей стране, в Самарской области проходят торжественные мероприятия, в школах проводятся уроки памяти об этих трагических и героических событиях. «Очень рад, что сегодня в зале много молодежи, ребят, которые чтят подвиг нашего народа, которые так же, как и ветераны, их прадеды, бабушки и дедушки, не дают перевернуть историю, забыть о ней, сохраняют историческую память, - подчеркнул губернатор. - Мы знаем, какие попытки предпринимаются, чтобы историческую память либо стереть, либо исковеркать. Мы этого не допустим».

Память о великом подвиге воспитывает новое поколение защитников Отечества. Сегодня они борются с тем же врагом, которому противостояли наши прадеды. «Мы защитили мир от нацизма тогда и, я уверен, защитим его и теперь. Нашим защитникам, военнослужащим, бойцам и офицерам есть на кого равняться. В первую очередь - на героев-победителей. На их подвигах они воспитывались в своих семьях, в школах. Все это было не зря», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор выразил благодарность всем, кто поддерживает семьи военнослужащих, наши Вооруженные Силы, кто хранит память о беспримерном подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. Также глава региона вручил награды землякам. За отличие, проявленное в ходе СВО, медалью Министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции» были награждены сотрудники Дома офицеров, участники СВО Виктор Диатьян и Анатолий Вовк. Участникам СВО Алексею Видякину и Александру Кириллову были вручены медали Самарской области «За доблесть и отвагу».

Почетным знаком Губернатора Самарской области «За заслуги в развитии ветеранского движения» была награждена председатель отделения Самарской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» в Ленинском и Самарском внутригородских районах г.о. Самара Людмила Кулагина. Она отметила, что самарская земля в те годы приняла более 3 тысяч детей блокадного Ленинграда, здесь они получили образование, профессию, включились в общественную работу. «И сейчас стараемся эту работу выполнять.  Мы общаемся с детьми, проводим беседы в школах, вузах, во всех учебных заведениях. Кроме того, наша общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» за то время, что существует, выпустила 8 книг, поставлен памятник жителям блокадного Ленинграда, в школе №90 есть музей, который посвящен жителям блокадного Ленинграда», - рассказала она. Людмила Федоровна уверена, что молодежь должна помнить события истории родной страны: «Должны помнить, должны любить свой народ, свою страну, защищать, как сейчас наши ребята защищают на Украине, борются против нового нацизма. Будет Россия бороться – Россия победит. Это было всегда и во всем».

Также Почетный знак «За заслуги в развитии ветеранского движения» вручен председателю отделения Самарской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» в Октябрьском внутригородском районе г.о. Самара Нине Гусевой. Председатель отделения Самарской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» в Советском внутригородском районе г.о. Самара Роза Яцун и заместитель председателя комитета Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ Владимир Ледков отмечены Почетным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям». За работу по патриотическому воспитанию Благодарственные письма Губернатора Самарской области получили учитель ОБЖ школы №3 Илья Русинов, педагог-инструктор военно-патриотического объединения «СПАС» Павел Кузнецов, участники поисковых отрядов Михаил Громов и Артем Субботкин.

Развитие поискового движения – одно из самых значимых направлений патриотического воспитания молодежи, которому в регионе уделяется большое внимание. Самарские поисковики не прекращают работу по поиску земляков – участников Великой Отечественной войны. Как рассказал участник сводного поискового отряда Самарской области Антон Орешин, год назад в ходе экспедиции в поселке Тельмана Ленинградской области был найден участник Великой Отечественной войны из Самарской (тогда Куйбышевской) области Егор Яковлевич Бусыгин. «Мы работали вместе с местным отрядом, наткнулись на подписную ложку - Бусыгин Е.Я. Когда начали искать по имени, нашли только одного -  из Куйбышевской области. Его родственников нашли не просто быстро, а буквально на следующий день», - рассказал Антон. По его словам, возвращающихся поисковиков тогда на вокзале встречала вся семья погибшего бойца. «Порядка 10-12 человек приехали, от малых ребят до бабушек. Когда наш руководитель разговаривал с родственниками, я был дежурным, был в той же палатке и все слышал, они говорили: мы его искали, ждали, помним про него, хотели найти его историю. Сейчас боец похоронен рядом со своими родителями, женой и сестрой в селе Борма Елховского района, мы были на захоронении», - поделился участник поискового отряда.

Губернатор подчеркнул значимость патриотического воспитания молодежи и поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в сохранение исторической памяти, воспитание настоящих патриотов России, поддерживает нашу армию и семьи военнослужащих. «Мы вновь объединились, понимая угрозу, которая нависла над нашей страной. И вновь вера в Победу сильна как никогда. Мы сплотились вокруг нашего Президента Владимира Владимировича Путина, который не понаслышке знает о том, какой подвиг совершили ленинградцы, который носит в своем сердце и святую память, и святую благодарность героям-защитникам нашего Отечества, непокоренного Ленинграда. Который сегодня делает все, чтобы наша страна чувствовала себя в безопасности, - отметил глава региона. - Я знаю, что связь тысяч судеб, которая объединила когда-то Самарскую, Куйбышевскую область и Ленинград, останется навсегда».

 

Фото:  Юлия Рубцова

Теги: Самара

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