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В Самаре 10 ноября, в день футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта

8 ноября 2024 14:36
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Сыграют команды "Крылья Советов" и "ПФК ЦСКА". Начало матча в 14:00.

В воскресенье, 10 ноября 2024 года, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч 15 тура МИР РПЛ: сыграют команды "Крылья Советов" и "ПФК ЦСКА". Начало матча в 14:00.

Для удобства болельщиков повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 5, 11, 12, 22, 24 и 25.

По окончании матча дополнительные трамваи (включая низкопольные) маршрутов №№ 5, 11 и 12 будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

Усилят и работу автобусных маршрутов. После матча к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 34, 41, 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

По информации городского Департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Крылья Советов Самара

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