В России проверят системы оповещения населения

4 октября во всех субъектах России будут проверять систему оповещения населения.
Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России.
Зазвучат сирены и громкоговорители - так подается сигнал "Внимание всем!"
Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности.
Также информация будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».
Все это делается для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней.
Сохраняйте спокойствие - подача звуковых сигналов плановая.