В России проверят системы оповещения населения

217

4 октября во всех субъектах России будут проверять систему оповещения населения.

Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России.

Зазвучат сирены и громкоговорители - так подается сигнал "Внимание всем!"

Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности.

Также информация будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».

Все это делается для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней.

Сохраняйте спокойствие - подача звуковых сигналов плановая.